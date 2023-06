Test de Skye Tales : l’envol du dragon

Petit dragon ? Où es-tu ?

Mais alors comment ça marche ?

Et si on s’amusait ?

Tout commence par le réveil de Skye, dragon volant qui sort de sa cachette pour aller voir ce qu’il se passe au dehors. Plusieurs humains l’accueillent avec une pointe d’inquiétude : Nous avons prévu une grande fête, mais il manque des fruits, on ignore où sont les feux d’artifice et la musique n’a pas encore commencé ! Malheur ! C’est donc à vous d’aller résoudre tous ces problèmes pour que la fête puisse commencer !Skye Tales est un titre doux, bienveillant, dont la direction artistique ne laisse qu’assez peu de place au doute : bien que jouable par n’importe qui, le titre s’adresse avant tout à un jeune public. Chaque région est une grande map avec des îles flottantes et il se passe quelque chose sur chacune d’elles, en lien avec la thématique de la région. La première est centrée sur la fête et la musique, la seconde plutôt sur le jardin, et ainsi de suite.Sur chaque petit îlot, vous trouvez quelque chose : une scène mignonne avec des animaux, une énigme à résoudre, des éléments avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Sur les îles en lien avec votre quête principale, un petit panneau peut vous donner un indice, si vous le souhaitez, sur comment résoudre le casse-tête qui se présente à vous.Si la première zone vous offre vraiment une chose à faire par caillou flottant, les suivantes jouent de plus en plus sur la transversalité, vous demandant d’aller d’un îlot à un autre pour résoudre certaines énigmes.Disons déjà que ça flotte. Skye vole et n’est gênée par aucun obstacle. Vous passez devant les îles et autres éléments flottant sans que cela vous ralentisse. Seuls certains cristaux, à des moments spécifiques en lien avec vos quêtes, peuvent vous bloquer le passage. Mais pas de panique, vous disposez aussi de plusieurs petites choses pour ouvrir la voie. Tout d’abord, Skye chante.Avec le bouton X, vous pouvez crier, chanter, émettre un son qui, dans de nombreux cas, va avoir une incidence sur votre environnement. De la plus simple comme faire danser les grenouilles en arrière plan, ou actionner un mécanisme pour résoudre une énigme. Ainsi, dès le premier monde, vous apprenez les implications de votre chant : ici il va faire apparaître des colonnes colorées dont il faudra reporter l’ordre par hauteur en actionnant les bons boutons.Vous disposez aussi d’un boost, en appuyant sur ZR. Ce boost va vous permettre d’avancer plus rapidement, mais surtout de détruire les cristaux qui peuvent vous barrer la route. Attention cependant, vous allez rapidement vous rendre compte que Skye dispose d’une certaine inertie et qu’une fois lancée à vive allure, elle ne s’arrêtera jamais complètement et continuera à flotter voire à avancer légèrement. Il va donc falloir composer avec cela pour vos déplacements. Heureusement, vue la cible du jeu, le titre ne nécessite pas vraiment de précision extrême.Autre possibilité, le fait de pouvoir attraper des éléments. Avec L, lorsque cela s’affiche à l’écran, vous pouvez tendre un léger fil entre vous et l’élément en question pour l’attraper. Ainsi, vous pouvez balader une loupe qui va faire pousser instantanément les légumes tout au long de la carte, réussir à déplacer un saut, et d’autres éléments. Là encore, cette mécanique entre dans la résolution des différentes énigmes.Mais ce n’est pas tout. Dans Skye Tales, vous avez accès à une carte qui vous permet d’en savoir plus sur les différentes îles, mais aussi à une liste des tâches. Et elles sont nombreuses, les quêtes secondaires ! Certaines sont cryptiques et nécessitent un peu de recherche, d’autres que vous interagissez avec l’environnement, d’autres encore que vous trouviez un élément spécifique dans le décor. Toutes vous octroient des tampons qui vont venir grossir votre score de complétion de la zone. Et pour avoir les 100% il y en a des choses à faire !D’autres encore vous donnent un fruit, une noisette, une fleur, en fonction du niveau. Il s’agit d’une monnaie d’échange pour débloquer des skins pour Skye et ainsi customiser votre dragon. Certains d’entre eux peuvent d’ailleurs se débloquer via les objectifs annexes.