Test de Puzzle Bobble Everybubble! le retour d'un classique

Cette fois on n’éclate pas pour rien

Un gameplay bien connu

Des modes pour tous les goûts

Pour les nouveaux, ce jeu est un puzzle stratégique inondé de couleurs qui nous ramène au temps des bornes d’arcades et de la Néo Géo. Puzzle Bobble Everybubble! revient un peu plus moderne dans ce titre où l’on retrouve les quatre personnages iconiques dans cette version exclusive à la Nintendo Switch.Cette fois, il est question de suivre les petits dragons Bub, Bob, Peb et Pab dans une aventure avec un vrai but. Grâce au mode histoire, vous faites la rencontre d’un mystérieux personnage ressemblant à une version miniature de Bub, nommé Miniroon. Il se retrouve soudainement investi du pouvoir de faire des bulles mais sans savoir comment s’arrêter. A tel point que l’île se retrouve totalement envahie ce qui provoque de nombreux problèmes aux habitants.Votre mission est d’aider à éclater toutes ces bulles pour ramener la paix dans cette vie insulaire. Un scénario qui n’est certes pas des plus exaltants mais qui a le mérite d’être présent et d’accompagner la progression du joueur dans une suite de niveaux de plus en plus difficiles. Une histoire qui se veut mignonne, dénuée de toute violence et qui favorise plutôt une ambiance amusante et légère pour une expérience détente.L’aventure se déroule sur huit villages composés eux-mêmes de quinze niveaux avec chacun une dizaine de niveaux bonus. On débloque ces derniers en obtenant un score de trois étoiles sur chaque stage en les finissant en dessous d’un certain temps.La mécanique de jeu est toujours la même qu’à son origine. Vous devez viser avec votre dragon pour lancer une bulle de couleur avec A qui éclate si elle touche un autre groupe d’un minimum de trois bulles de la même couleur. On vous l’a dit, maintenant éclater les bulles a un but, notamment de libérer les Chak’n, petits personnages emprisonnés dans ces dernières à chaque niveau. Vous perdez si une bulle atteint la limite qui se trouve juste au-dessus de votre tête ou si le temps s’écoule.Pour cela vous usez des bonus qui sont mis à votre disposition, à savoir vos bulles classiques mais aussi, les spéciales. Elles sont pour la plupart présentées lors du premier village qui sert essentiellement de tutoriel. Sans toutes les citer, on trouve par exemple la Stella-bulle. Elle éclate toutes les bulles de la couleur de la première avec laquelle elle entre en contact.On a aussi l’Explo-bulle qui, comme son nom l’indique, explose à l’impact et fait éclater les bulles adjacentes. Vous récupérez ces dernières lorsqu’elles tombent et pouvez les utiliser plus tard avec Y. Attention toutefois, vous ne pouvez en porter qu’une à la fois, utilisez-les donc de manière judicieuse.Bien que le mode histoire offre déjà un riche choix de niveaux à compléter et refaire pour améliorer les scores, on est ravi de trouver d’autres modes. Le classique mode VS permet les parties les plus amusantes en ligne ou en local. En ligne, défiez des joueurs du monde entier pour augmenter votre score de performances ou utilisez un code d’invitation pour jouer avec un ami. En local, vous affrontez jusqu’à trois autres joueurs et le 2vs2 est particulièrement recommandé pour une bonne partie de rigolade où la coopération et la compétition sont de mise.Via le mode histoire, vous avez accès à la Tour des Barons. C’est l’endroit idéal pour se mesurer aux joueurs du monde entier et obtenir le meilleur score. De nouvelles bulles apparaissent en permanence et le niveau continue jusqu’à ce que vous perdiez. De quoi à la fois se détendre dans un niveau infini et pousser le challenge de plus en plus loin.Enfin, nous saluons le crossover avec un autre jeu phare de TAITO, Space Invaders qui remonte à 1978 dans le mode Puzzle Bobble VS Space Invaders. Un excellent mélange où votre dragon se déplace de gauche à droite face à une armée de bulles qui descend un peu plus à chaque fois et où la rapidité est essentielle. A plusieurs, le challenge se révèle d’autant plus intéressant et celui qui marque le plus gros score remporte la partie.