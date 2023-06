Test de To the rescue : votre chenil deviendra grand

Wouf !

Un nouveau chien vient d’arriver !

Une progression adaptable mais malaisée

Et c’est là que tout commence à déconner. Parce que plus vous avez d’animaux, plus la framerate du jeu tombe dans les limbes. Même les augmentations de vitesse de déplacement de votre personnage font chuter dramatiquement les framerates. Vous vous retrouvez avec l’impression de laguer, que le jeu n’affiche qu’une image sur six dans l’arrière plan et autres soucis graphiques qui ralentissent énormément l’expérience de jeu.





Comme si To the Rescue vous forçait à ne pas dépasser les 10/15 chiens dans votre refuge alors que vous pouvez clairement en avoir le triple ou plus. De la même façon, l’éditeur de bâtiment est un enfer à manier. Il manque de fluidité, construire est contre-intuitif car il faudra appuyer sur ZR là où votre écran indique que A est là pour valider. Aucun tactile n’est présent.

Alors que vous venez d’arriver en ville, vous trouvez un chien perdu. En le ramenant au chenil, vous obtenez un travail là-bas : tout le monde a vu que vous aimiez les animaux ! Dès le lendemain, c’est la grande annonce : la mairesse vient vous voir pour vous proposer une grande opportunité, celle de gérer votre propre chenil. Mais attention, vous avez huit semaines pour faire vos preuves.Au terme d’un court et intense tutoriel, vous allez donc gérer votre propre établissement. Si le tutoriel peut laisser une impression d’urgence car vous ne pourrez pas tout faire, lorsque vous êtes “chez vous”, cela change : plus de temps, une progression plus légère et qui s’adapte à votre façon de jouer. Pas de panique donc !Votre chenil est conçu d’une façon très simple : une entrée dans laquelle attendent les futurs adoptants ; une zone avec cinq cages de “démonstration” où vous allez mettre les chiens que vous allez proposer aux adoptants ; une sorte de sas de “dépôt” où vous trouverez vos nouveaux pensionnaires ; et le reste du chenil.Là-bas, des cages pour chaque chien (voire des cages doubles une fois débloquées ou des cages mi-intérieur, mi-extérieur), une zone de nettoyage/bain des animaux et stockage de la nourriture et une infirmerie. A partir de là, vous allez pouvoir tout gérer vous-mêmes derrière l’ordinateur de l’accueil et en courant partout dans les couloirs.Les contrôles sont plutôt simples, même s’ils ne sont pas forcément intuitifs. D’abord, vous avez besoin d’emmener les chiens à différents endroits. Pour cela, vous disposez d’une laisse : avec ZL vous la sortez, avec ZR vous accrocher la laisse au chien. Même manipulation pour les libérer dans une cage (il faut pour cela que ladite cage soit striée de jaune pour être sûre de placer votre chien au bon endroit), sur la table d’examen de l’infirmerie ou à n’importe quel endroit. Attention ! Si vous libérez le chien directement dans le chenil, il va courir partout, possiblement s’enfuir, et vous devrez courir après pour essayer de le rattraper !Vous disposez d’un tablier avec deux poches (ou plus selon les upgrades achetables en boutique). Vous pouvez donc avoir deux éléments avec vous, que ce soit la brosse pour laver les chiens, le seau pour aller leur servir à boire, ou les différents types de croquettes à disposition.Car chaque chien arrive avec des caractéristiques et un type de nourriture préféré. Il en va de sa santé (et de la vôtre aussi car se tromper de croquettes génère plus de crottes et c’est à vous de les ramasser) de le nourrir via les bonnes croquettes (les jaunes, les rouges, les bleues ou les vertes).Tout est parfaitement clair et la progression est fluide. A partir de votre ordinateur, via les quêtes de la mairesse, vous devrez : ouvrir une page sur les réseaux sociaux (de façon automatique, mais ça vous ouvre un nouveau menu avec des événements qui ajoutent des bonus), construire de nouvelles pièces via un plan qui vous permet de gérer la construction.Rapidement, vous débloquez aussi votre arbre de compétence, dont le nombre de points par jour va dépendre de votre performance (ou de combien de points de réputation vous dépenser pour en gagner). A cela s’ajoute un menu de recrutement car vous allez pouvoir avoir des assistants qui vont s’occuper de certaines tâches pour vous (nettoyer, nourrir, laver les chiens, etc.), un journal avec vos familles d’accueil (car vous allez gérer un véritable réseau) et vos chiens.Le dernier onglet, la boutique, vous permet de gérer vos stocks de nourriture, de remèdes et les différents upgrades de votre tablier et de votre laisse.Sous son aspect particulièrement mignon, accessible à tous et adapté, To the Rescue propose une progression qui s’adapte à vous. C’est parce que vous agrandissez votre refuge, et parce que vous ajoutez des cages, que des chiens vont être abandonnés.Parfois, vous allez récupérer une portée de chiots : même leur nombre est fait pour ne pas vous déborder, que ce soit parce que vous avez la place dans votre chenil ou dans vos familles d’accueil. Et c’est bien ! Car cela adapte le niveau de difficulté, qui, de toute façon, n’est pas très élevé. Se faire de l’argent est assez facile, surtout si vous ne claquez pas tout en espace et en construction.Votre réputation augmente au fur et à mesure de vos adoptions et il faudra dépenser des points de compétences pour que ceux de réputation deviennent une ressource à part entière, de quoi les monter au max (100) avant de jouer avec.Là où le bât blesse, c’est que plus vous avancez, plus vous avez envie de vous développer. En effet, pour valider une adoption, vous devez présenter cinq animaux au futur propriétaire, selon ses demandes, ainsi que les étoiles de classement de chaque chien. Ces étoiles remplissent une jauge (une étoile bonus par caractéristique demandée). Si la jauge passe au vert, une adoption se fait. Sinon… selon vos compétences, vous pouvez tenter de persuader ou laisser tomber. Ce sera pour une prochaine fois !Le minimum demandé par adoptant est différent en fonction du personnage. Il est donc impossible de savoir à l’avance de combien d’étoiles minimums vous avez besoin. Présenter cinq chiens est donc une sécurité. Encore faut-il les avoir sous la main.