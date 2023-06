Test de Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook : quand manger devient une nécessité

Un repas de monstre ? Miam ?

Dans le donjon, personne ne vous entend crier…

Vous l’aurez compris : Monster Menu est un dungeon crawler qui manque d’efficacité tout en pêchant par excès. Les mécaniques sont nombreuses, mais elles manquent d’optimisation pour fonctionner ensemble. L’absence de traduction française n’est pas vraiment non plus un avantage pour profiter de l’aventure. Pour le reste, les étages sont composés d’une carte en trois dimensions divisées en cases. Toucher un monstre lance un combat qui s’avère avoir toutes les caractéristiques des tacticals : vous vous déplacez de cases en cases, chacun votre tour, et attaquez lorsque c’est à vous. Comme de juste, vous allez gérer les caractéristiques de vos personnages.

Alors que vous arpentez un donjon, vous vous faites attaquer par un monstre. A moitié inconscient, vous n’avez qu’une solution : manger un morceau du monstre mort qui se trouve non loin (et vous n’avez pas le choix sous peine de subir un premier game over assez radical). Vous finissez par vous endormir, repu, pour finalement vous éveiller coincé à un autre étage du donjon. Votre seule solution ? Manger du monstre et avancer pour tenter de vous échapper. Mais attention, tout échec sera plutôt punitif. Le titre ne dispose d’aucune traduction en français, mais le niveau d’anglais pour en saisir les subtilités n’est pas très important. Parce qu’au final, le titre manque de stratégie. Nous allons voir ça.Dans le donjon, vous allez donc être amené à manger des monstres. Une sorte de tabou qui se lève à mesure que vous avancez. Vous allez aussi rencontrer d’autres protagonistes qui vont s’ajouter à votre groupe, bien que vous ne puissiez en emmener que quatre dans chaque étage. Vous pouvez leur attribuer une classe et les caractéristiques qui vont avec, ainsi que des armes et des pièces d’équipements. Cependant, c’est là la limite du jeu : s’il existe une multitude de classes et de caractéristiques, il existe un moyen de “casser” la difficulté du jeu en emmenant avec vous quatre combattants à la hache. Celle-ci règle tous les problèmes, que ce soit face à n’importe quel monstre. C’est là où les quelques problèmes d’équilibrage du jeu commencent.Monster Menu se veut ambitieux : avec plusieurs mécaniques de jeu, allant de manger des morceaux de monstres en combat, attaquant avec différents types d’armes, ou encore un menu assez riche entre chaque étage pour restaurer, upgrader, changer ou nourrir vos compagnons de route. Cependant, malgré toutes ces possibilités, Monster menu s’avère moins riche qu’il n’y paraît. Parce que les différents types d’armes et de pouvoirs entraînent des malus dans le temps de chargement des attaques. Que manger des bouts de monstres pendant ou après les combats est moins efficace et moins rentable que de les cuisiner entre chaque étage. Que ceux-ci se chargent de façon aléatoire et que vous pouvez tomber sur des nids de monstres qui s’avèrent être un véritable challenge. Mourir vous fait retomber à l’étage un, sauf si vous avez réussi à atteindre l’étage 10, 20 ou autre multiple de 10.