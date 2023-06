Brain Show : à réserver aux anglophiles…

Brain Show - Official Launch Trailer 18/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux langues disponibles… Et pas de français

Un show TV amusant, avec des épreuves pimentées !

Sympathique mais pas mémorable…

Autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, Brain Show souffre d’un gros problème qui pourrait rebuter beaucoup de joueurs d’entrée de jeu. Le titre ne propose en effet que deux langues: l’anglais ou le polonais. Cela vaut à la fois pour les menus, les voix, mais aussi et surtout les questions. Tout à l’écran sera uniquement en anglais (sauf pour nos amis parlant polonais), ce qui va forcément poser problème si tous les joueurs présents ne sont pas bilingues. Et force est de constater que si vous lancez une partie à 8, il y a des chances que tous ne parlent pas anglais couramment. Une fois cette précision non négligeable apportée, poursuivons !Brain Show se présente sous la forme d’un show TV de quiz dans la plus pure tradition de ce qui se fait à la TV depuis maintenant quelques décennies. L’ambiance est glossy, les couleurs sont vives et le présentateur en fait des tonnes. Un brin excentrique et surtout égocentrique, il caricature avec un certain talent nos illustres présentateurs télé et a pour mission de vous mettre en condition pour vous affronter et même vous écharper sur les épreuves à venir !Jusqu’à huit joueurs peuvent jouer sur une seule console, ce qui est à saluer. Un seul Joy-Con par joueur suffit, et les contrôles sont évidemment basiques : un bouton par réponse, la touche ZR pour valider. Bravo ! La prise en main ne posera aucun problème particulier, même à de parfaits novices.Au démarrage de la partie, on vous propose évidemment de créer votre personnage, même si “créer” n’est pas le terme exact : vous devrez choisir un avatar et la première lettre de votre nom. Le jeu se chargera ensuite de vous faire des propositions de prénoms, plus ou moins variées et pertinentes selon la lettre choisie. La liberté de création est donc très limitée, mais cela a le mérite de prendre beaucoup moins de temps pour lancer une partie.Deux modes de jeu sont proposés : la partie classique, ou une partie rapide, qui vous fait directement accéder à la finale. Ce deuxième mode n’ayant que très peu d’intérêt (sauf si vous êtes réellement très pressés), concentrons-nous sur la partie classique.Vous connaissez forcément ces émissions de quiz, elles se déroulent souvent en plusieurs manches. Brain Show ne fait pas exception et se compose de six manches en tout. Le but du jeu est de cumuler un maximum de points durant les cinq premières manches. Ces points seront ensuite très utiles pour l’ultime épreuve… sur laquelle nous reviendrons.A chaque manche, le présentateur annonce une épreuve choisie au hasard. Au sein de chacune d’elles, un joueur doit choisir parmi quatre thèmes proposés (il y a 41 catégories de questions en tout). La première épreuve est simple, puisqu’elle consiste simplement à répondre juste pour prendre des points… ou faux mais cela vous en fera perdre. Jusqu’ici, c’est très classique. Mais dès la manche suivante, les épreuves deviennent plus exotiques, comme par exemple :L’aspirateur : dans cette épreuve, chacun des joueurs répond à son tour. Un aspirateur vient pomper vos points durement acquis durant votre temps de réflexion. Dès que vous répondez juste, l’aspirateur s’arrête et on passe au joueur suivant. Si vous choisissez une mauvaise réponse, l’aspirateur redémarre. Et ainsi de suite !La dynamite : ici, vous devez répondre juste le plus vite possible pour passer la bombe à un adversaire. La mèche se consume, et celui qui tient la bombe lorsqu’elle explose perd évidemment des points.Le pari : vous devez parier sur le fait que le joueur à qui on pose la question saura répondre juste ou pas.Les ballons : chaque joueur possède initialement deux ballons. Celui qui répond juste le plus rapidement a le droit d’exploser un ballon d’un concurrent au choix.Les points volés : comme son nom l’indique, une bonne réponse vous permet de voler des points au concurrent de votre choix.Vous aurez compris l’idée, il y a en tout treize épreuves différentes qui viennent renouveler le jeu mais ont finalement le même but : gagner un maximum de points tout en faisant en sorte que vos concurrents en perdent un maximum. L’animateur du show se charge évidemment de commenter le tout pour faire monter l’ambiance, la tension… et les rancœurs entre joueurs. Cela fonctionne plutôt bien, même si on reste loin de l’excitation d’une fin de partie sur Mario Party.Tout cela nous mène à la sixième et dernière manche, la grande finale. Ici, le jeu collecte les points que chaque joueur a récolté dans les manches précédentes pour les convertir en barre de vie. Chaque joueur se voit suspendu au-dessus d’une piscine, une arme à la main, et doit survivre aux questions jusqu’à être le dernier concurrent à rester au sec.Les règles sont simples : quand vous répondez juste, vous avez le droit de tirer une rafale sur l’un de vos concurrents, ce qui va lui faire baisser sa jauge de vie. Une fois celle-ci vide, le joueur tombe à l’eau et est éliminé. Certaines questions bonus permettent de récupérer de la vie, tandis que les dégâts augmentent au fur et à mesure de la manche. Vous êtes le dernier à rester au sec ? Bravo, vous venez de remporter une partie de Brain Show !On note dans les points positifs du jeu une partie graphique réussie. C’est sans ambition particulière mais le rendu visuel reste très agréable, techniquement irréprochable et l’ambiance est bien restituée. Les musiques sont au diapason, tout à fait dans l’esprit recherché.Saluons également les thèmes abordés par les questions, variés et adaptés à la cible visée (la catégorie geek par exemple). De même, la quantité de questions proposées par le jeu est largement suffisante, au nombre de 5000. Vous ne risquez donc pas de retomber trop souvent sur les mêmes questions… Et il y a de grandes chances que vous vous soyez lassé du jeu bien avant que ce ne soit le cas.Il faut malheureusement avouer que si le concept est sympathique, deux ou trois parties devraient largement suffire puisque le jeu reste malgré tout très répétitif et ne propose pas assez de variété dans ses modes de jeu. Brain Show est un titre plutôt agréable mais qui ne saura pas pour autant vous scotcher une soirée entière entre amis devant votre Switch. Il aurait pour cela fallu apporter du contenu supplémentaire pour renouveler un jeu qui reste, quoi qu’il veuille nous faire croire, bien trop classique. Malgré tout, vous pourrez relancer une partie de temps à autre… Quand tous vos amis anglophones seront de passage en France !