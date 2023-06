Test de Loop 8 : l’éternel recommencement

Bienvenue Nini !

Nouer des relations

Vous incarnez Nini, un jeune homme qui vient s’installer dans le petit village d’Ashihara après une vie passée dans la station spatiale Hope, l’un des derniers refuges de l’humanité. En effet, les Kegai ont envahi le monde et sont une espèce dangereuse et malfaisante. S’il ne connait personne sur place, il est le petit nouveau et tous vont tenter de se lier à lui d’une façon ou d’une autre. Commence alors une aventure entre le visual novel, le jeu d’aventure et celui d’énigmes.Car rapidement, Nini se retrouve face à un problème : tandis qu’un Kegai ouvre un portail sur Ashihara, Nini perd le combat. Le voilà propulsé le premier août, soit le jour de son arrivé, quelques jours auparavant. Nini a remonté le temps ! Ou plutôt, il est coincé dans une boucle temporelle, celle du mois d’août de cette année-là. D’où le titre : Loop 8, où notre 8 est autant pour le mois d’août que pour le symbole de l’infini.Bien entendu, il existe des moyens pour Nini de s’en sortir, de vaincre les créatures et d’avancer dans le mois (et peut-être de sortir de la boucle). Pour cela, il faut augmenter votre niveau d’amitié avec les autres personnages. Basé sur les liens sociaux, le gameplay de Loop 8 nous pousse à nous investir dans les cours, les moments conviviaux et le reste. Il faudra faire des choix : votre temps est compté, les déplacements sont timés et le temps défile à chaque seconde.Si l’on décortique le gameplay, on se retrouve face à un univers assez simple : vous avez accès à une carte à tous moments et vous déplacer d’un point A à un point B vous prend un certain temps. Une fois sur place, le temps continue de s’écouler, quoi que vous fassiez (même en restant immobile). Commence alors une petite course contre la montre pour effectuer différentes tâches. A l’école, par exemple, il faudra courir pour rejoindre la salle de soutien à temps et augmenter votre réputation et votre amitié avec la prof. Dans le centre ville, vous pouvez passer du temps avec votre cousine (chez qui vous vivez sur Terre) ou avec d’autres jeunes femmes présentes dans votre classe.Rapidement, le JRPG tourne au dating sim, avec compliments à faire pour augmenter votre affinité. Et ce, avec n’importe quel personnage. Comme vous recommencer le même mois, les dialogues sont sensiblement toujours les mêmes et l’impression de tourner en rond s’accentue à chaque reboot de votre mois d’août. Bien que le système de gestion des relations humaines se veut complet, on se retrouve avec quelque chose de très scolaire, voire sommaire, qui ne prend pas vraiment en compte les variations et subtilités.Le nombre de points attribués à chaque événement est fixe, les calculs sont assez simples à faire. D’autant qu’à chaque reboot, vous retombez au niveau relationnel du 1er août originel, celui de votre toute première boucle, où vous ne connaissiez personne. Le jeu inclut cette possibilité en vous proposant de retourner aux niveaux perdus plus rapidement, mais encore une fois, l’impression de tout recommencer est palpable et redondante.Si le principe de la boucle temporelle rime avec la redondance et le fait de lire encore et toujours les mêmes lignes de dialogue, vous êtes censé apprendre de vos erreurs et savoir quoi faire pour améliorer votre situation. Cependant, on ne sait pas vraiment ce que les développeurs attendent de nous. Doit-on refaire éternellement jusqu’à ce que ça passe ? Quel événement raté est essentiel pour poursuivre ? Le labyrinthe est trop grand pour être totalement exploré et vous êtes perdu dedans sans boussole.On l’a dit, Loop 8 prend aussi en compte les affrontements avec les Kegai. Ceux-ci se font au tour par tour, de la façon la plus classique qu’on puisse imaginer. Pour y avoir accès, un portail doit apparaître quelque part, vous devez le franchir et trouver les anomalies, parfois aidé d’un émissaire divin. C’est là que votre niveau d’affinité va avoir son importance : dans la force, les attaques et les possibilités au combat. Car n’oubliez pas : si vous échouez ou que vous mourrez, vous retournez au premier août et devez tout recommencer.