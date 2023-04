Ghost Trick: Detective Fantôme sortira le 30 juin 2023

Si certains d'entre vous sont en train de consigner le planning des sorties de l'année 20023 pour anticiper leurs futurs achats (surtout en cette période d'inflation) ou pour se rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas s'ennuyer sur leur console durant cette année 2023, il va falloir rajouter une ligne supplémentaire pour la fin juin.



En effet, Capcom a confirmé la sortie du très bon Ghost trick: Détective Fantôme pour le 30 juin 2023. Le titre commence à dater car il faut remonter en 2011 pour se souvenir de ce jeu sous nos latitudes, il est clair que ce remaster est une bonne idée et lui permettra de se faire connaître auprès d'une nouvelle génération de joueurs. Rappelons que le jeu a été créé par Shu Takumi, le directeur du célèbre Ace Attorney ! Il sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC Steam et nous permettra de reprendre contact avec Sissel, un courageux fantôme amnésique qui n’aura de cesse de résoudre le mystère de sa propre mort grâce à ses capacités surnaturelles fraîchement acquises. L’aiderez-vous à découvrir la vérité avant que le temps accordé à Sissel n’arrive à son terme ?





Le casting des héros et des vilains





Capcom nous rafraichit la mémoire concernant les personnages principaux.









Un remaster qui améliore le visuel mais pas uniquement



Qui dit remaster dit un peu de sang neuf, avec de nouvelles fonctionnalités, 37 thèmes musicaux réarrangés et une chanson originale composée par Masakazu Sugimori, déjà à l’œuvre sur la saga Ace Attorney, ainsi que des illustrations inédites, le tout accessible via le le menu Extras.





Vous pourrez retrouver toutes les images et les musiques que vous aurez vues ou entendues en jeu via le menu intégré. Plongez dans le monde de Ghost Trick avec des images conceptuelles inédites ou en superposant de la musique sur différentes scènes.





Bon point, l'interface utilisateur a été optimisée, pour nous permettre de jouer avec les manettes mais aussi via l'écran tactile (un petit avantage de la version Switch). Le jeu est jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel.

Concernant les fonctionnalités, notons les pouvoirs "Fantôme" et "Tour" qui vous seront très utile pour changer votre destin (vous n'avez qu'une nuit pour vous sauver).

Sissel peut observer les objets via le Monde fantôme et les posséder avec son âme. Le temps s'arrête dans le Monde fantôme, que seules les âmes des morts peuvent voir. Déplacez votre âme vers le noyau bleu brillant d'un objet pour le posséder ! Les objets possédés peuvent être manipulés dans le monde des vivants en utilisant Tour. Armé de vos pouvoirs fantomatiques, vous pouvez même faire tinter une sonnette de vélo pour attirer l'attention du tueur à la poursuite de Lynne. Manipulez les objets pour changer le sort des vivants !

Des trophées peuvent également être remportés en résolvant différents niveaux du jeu, en plus des nouveaux puzzles fantômes de la version smartphone qui sont portés sur console ! Permutez les tuiles pour former des scènes du jeu !



De nouveaux "Défis" ont aussi été ajoutés, que vous pourrez accomplir en remplissant certaines conditions spéciales. Affichez vos succès, qu'il s'agisse de terminer tous les chapitres, d'empêcher toute mort à certains moments, et bien plus encore ! Ghost Trick: Détective Fantôme propose des visuels 1080p/60fps !

Pour récompenser les joueurs précommandant le titre, sur Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam), un contenu bonus sera offert (on nous indique que ce contenu bonus sera également disponible sur PS4 pour une durée limitée au lancement du jeu, il faudra avoir acheté le jeu avant le 30 juillet 2023). Que va donc nous offrir Capcom ?





Vous aurez quatre motifs de bannières latérales modifiables, comprenant des images de Missile, Sissel, Lynne, Kamila, Black Cat et Ray, deux thèmes musicaux supplémentaires offerts : « Missile – A Courageous Little Animal » et « Chicken Paradise ». La traduction de tout cela est ci-dessous :



Le jeu sera proposé à 29,99 € sur l'eShop de notre Switch.