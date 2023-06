Test de Ghost Trick : le retour du détective fantôme

Navré, vous êtes mort

Pour le reste, si vous préférez jouer à la manette, aucun problème : Avec L vous enclenchez le mode fantôme, avec R vous remontez le temps quatre minutes avant la mort d’un des personnages (ou vous rebootez la phase de jeu si vous avez envie), une fois revenue dans le monde réel, avec A vous pouvez actionner les objets. Simple, non ? Pour vous déplacer en tant que fantôme, il suffit d’utiliser le joystick. Vous vous rendez alors rapidement compte de la difficulté du jeu : votre portée est réduite et sans actionner les différents objets, jouer avec les personnages et leurs actions, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif !

Le constat est triste, mais réel : vous êtes décédé. Ray, un esprit occupant une lampe de bureau, vous explique rapidement les rudiments de vos nouveaux pouvoirs. Vous pouvez ainsi prendre possession des objets inanimés et les faire bouger, mais aussi vous connecter à l’esprit d’un défunt afin de remonter quatre minutes avant sa mort et tenter d’éviter la catastrophe.Facile n’est-ce pas ? Sauf que derrière ces nouveaux pouvoirs se trouvent une mauvaise nouvelle : vous ignorez qui vous êtes, ou comment vous êtes mort. Bien décidé à enquêter sur ces questions, vous vous retrouvez au cœur d’une affaire qui vous dépasse, à sauver Lynne, une enquêtrice rousse, à côtoyer Missile, un petit chien avide de sauver sa maîtresse ou encore à naviguer entre les lignes téléphoniques à la découverte d’informations.Ghost Trick propose une galerie de personnages hauts en couleur, d’autant que cette version remastered propose désormais des graphismes en HD. Parmi les quelques nouveautés de cette version, il y a une galerie d’artworks et de concept art particulièrement fournis, trente-sept pistes sonores reprenant les différentes ambiances des scènes du jeu, et les Ghost Puzzles, des jeux de taquins énigmatiques issus de la version mobile du jeu (sortie uniquement sur l’AppStore iPhone en 2015). L’histoire vous embarque donc dans une course contre la montre, car vous n’aurez qu’une nuit pour parvenir à lever le voile sur votre mort. Une nuit, mais dix-huit chapitres, où il vous faudra éviter de nombreuses morts.Encore un remaster donc ? Oui. Mais pas que. Avec l’ajout de contenu, la remise en forme visuelle du jeu et sa propagation sur les autres consoles, Capcom offre à Ghost Trick un impact nettement plus important qu’à l’époque de sa sortie. Et c’est tant mieux ! Car avec l’évocation sensible et douce du thème du deuil, un scénario particulièrement bien ficelé, une fin qui marquera durablement les esprits, il aurait été dommage que Ghost Trick ne reste que dans les tréfonds des collections rétro pour qui avait la chance de l’avoir à l’époque. D’autant que l’accent a été mis aussi bien sur l’accessibilité que sur les graphismes en HD, ce qui fait qu’à part certains moments où l’on retrouve le format carré de l’écran de DS, difficile à dire d’où provient le jeu à l’origine : notre Sissel a bien passé l’outrage du temps.Rappelons une petite chose : à l’origine, Ghost Trick était un jeu Nintendo DS, ce qui signifie la possibilité de jouer avec le tactile. Fort heureusement, Capcom a conservé cette possibilité avec la nouvelle version. Vous pouvez donc jouer avec le tactile, vous balader dans les environnements grâce à vos sens de fantômes. Pour cela, les boutons à l’écran vous permettent d’actionner les différents objets et de faire vos “tours”.C’est ainsi que se nomme votre pouvoir : une fois un objet possédé, certains peuvent effectuer une action. Par exemple, le placard peut s’ouvrir, vous pouvez secouer le bol de donuts, déplier le lit ou actionner le ventilateur. Ghost Trick est basé sur le principe de réactions en chaine. C’est parce que vous avez allumé le ventilateur que le drapeau va bouger. C’est parce que vous avez fait tout cela et que le mixeur est renversé et en fonctionnement que la corde du drapeau va s’enrouler dedans et qu’il va monter.C’est ensuite à vous, grâce à ces réactions en chaîne, de faire le nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si, souvent, il s’agira d’empêcher la mort d’un des personnages, parfois il faudra juste atteindre un endroit spécifique pour récolter des informations. Les lignes téléphoniques vous permettent de vous déplacer de lieu en lieu, à condition de posséder les bons numéros.Si Ghost Trick est complètement scripté et ne laisse que très peu de place à l’improvisation, vous avez tout de même quelques marges de manœuvre. Vous pouvez visiter un lieu avant qu’il ne soit obligatoire de le faire par exemple. Cela peut vous donner quelques infos ou simplement vous faire profiter de quelques lignes de dialogues alliant absurde et humour.