Test de Master Detective Archives: Rain Code

Un sombre mystère à résoudre

Meurtre du matin, chagrin

L’enquête commence

Un Dangaronpa like ?

Tortueux, avec de grandes zones à explorer, une galerie de personnages hauts en couleurs, et des meurtres aussi étonnants que corsés à élucider, Master Detective Archives vous réserve de nombreuses surprises malgré quelques moments nettement plus gênants comme les commentaires incessants de Shinigami sur la poitrine des personnages féminins.

Vous incarnez Yuma, un jeune amnésique qui se réveille dans une sorte de placard à la gare. Alors que vous essayez de comprendre ce qu’il se passe, on annonce le départ d’un train pour Kanai Ward. Un billet trouvé dans votre poche vous confirme que c’est bien votre train ! Ni une, ni deux, vous embarquez aussi bien pour cette contrée dont vous ignorez tous que pour les ennuis. Après un voyage en train qui fait office de première enquête et de tutoriel, vous voilà parti à la découverte de Kanai Ward, une cité où la pluie ne s’arrête jamais, aux prises avec les Pacificateurs, milice privée d'Amaterasu Corporation, grande corpo qui tient la ville d’une main de fer.Venus du monde entier, plusieurs Maîtres Détectives intègrent les Détectives Nocturnes de Kanai Ward pour en découvrir le plus grand secret. Mais dans une ville où règne une justice partiale, où une grande corporation empêche toute investigation, vous et les autres détectives allez devoir démêler le vrai du faux. Cependant, les Détectives ont un avantage : des Aptitudes qui vont leur permettre de résoudre au mieux les différentes affaires. Malgré son amnésie, Yuma dispose de l’aide de Shinigami, une déesse de la mort dont il a échangé l’aide contre sa mémoire. Mais quel est le véritable enjeu ? La justice ? Le grand secret de Kanai Ward ? Ou votre mémoire perdue ?Des scénaristes de Dangaronpa, on ne pouvait attendre qu’un titre sombre, où le désespoir est l’un des maîtres mots. Outre des références discrètes, on retrouve dans Master Detective Archives un character design presque similaires : des personnages en 3D lisse mais où les expressions faciales donnent parfaitement le ton, le sang rose (dont le décalage joue aussi avec notre propre perception des macabres découvertes que l’on va faire), ainsi qu’une esthétique qui rappelle les multiples cinématiques de Dangaronpa.Cependant, le jeu n’est pas une suite, loin de là. Même si l’on y retrouve des similitudes, le nouveau titre de Spike Chunsoft se démarque par ses longues phases d’explorations, la possibilité de résoudre des quêtes annexes et un Labyrinthe des Mystères qui peut d’ailleurs s’apparenter aux anciens “Class Trial”. Mais par-dessus tout : Master Detective Archives est intégralement traduit en français, avec un doublage en anglais et ça, c’est précieux !Vous vous en doutez, la ville de Kanai Ward est un environnement hostile : que ce soit parce que vous êtes étranger à ses codes, ou parce que vous êtes Détective. Mais l’êtes-vous vraiment ? Votre amnésie ne vous aide pas vraiment dans cette histoire. Heureusement, Shinigami ne manquera pas de commenter vos actions et vos décisions : après tout, vous êtes le seul à l’entendre et elle va largement en profiter.Outre quelques blagues déplacées, notamment dans le chapitre 2, sur l’apparence des femmes du jeu, Master Detective Archives joue sur tous les tons : tantôt sérieux, tantôt plus léger et humoristique, tantôt plus graveleux. A l’image des autres titres des deux studios, Master Detective Archives est un titre mature porté par une narration solide : les affaires s’enchainent, les éléments commencent à s’imbriquer et l’on découvre une fresque de plus en plus grande.Master Detective Archives est donc un visual novel où chaque chapitre est une enquête. Une fois la partie narration/mise en place du crime faite (et où vous allez aussi découvrir des éléments du background), vous allez enquêter, interroger les différents protagonistes et récupérer des clés indices. Shinigami vous accompagne à chaque étape, distillant ses commentaires.Les contrôles sont simples : avec L, vous pouvez mettre le défilement du texte en mode automatique et en profiter. Sinon, avec X, vous ouvrez le menu. Vous avez alors accès à plusieurs sous menus : les requêtes pour tout ce qui concerne les quêtes annexes, les profils de chaque personnage rencontrés, les clés indices de l’enquête en cours, la carte bien entendu, mais aussi vos statistiques. Plus vous interagissez avec ce qui vous entoure, plus vous gagnez de l’expérience. Chaque passage de niveau vous octroie des points de compétences qui, eux, permettent de débloquer des compétences pour les futurs Labyrinthes (nous y reviendrons).Pour le reste des contrôles, encore une fois, c’est intuitif. On se déplace avec le joystick, avec A ont interagit avec l’environnement et les gens. Pendant les phases d’enquête, certaines mécaniques viennent s’ajouter au gameplay de base, en fonction de qui vous accompagne pendant votre investigation. Votre but est donc de récolter le plus d’indices pour résoudre ces meurtres. Vous aurez peut-être une idée du coupable pendant vos recherches, mais tout se résoudra dans le Labyrinthe.Equivalent des Class Trial de Dangaronpa, le Labyrinthe des Mystères est une création de Shinigami, catalysant l’esprit du coupable pour en faire un labyrinthe enfermant la vérité. A l’intérieur, de multiples épreuves vous attendent : des duels face à l’avatar déformé de votre suspect principal ; des mots à former en tirant sur un tonneau contenant une Shinigami en maillot de bain ; des questions inscrites dans le sang de Yuma ; des reconstitutions de scènes de crime à élucider…Chaque mécanique de jeu est différente et s'enchaîne dans une esthétique mi-gore, mi-sexualisant Shinigami. L’ensemble est cependant assez efficace, passé les réticences visuelles, les mécaniques de jeu vous permettent d’explorer quelques fausses pistes, de démêler les fils de l’intrigue et de tenter de réfuter les arguments de votre suspect grâce à vos clés indice. Vous avancez ainsi petit à petit, jusqu’au dénouement. Mais résoudre le Labyrinthe des Mystères aura des conséquences. Car la vérité a un prix.Oui et non. Par son équipe de développement, par son type de gameplay, par son esthétique, Master Detective Archives: Rain Code possède des similitudes. Les fans de la licence de Monokuma ne seront pas perdus. Mais par bien des aspects, Master Detective Archives s’en éloigne. Ici pas de huis clos, des antagonistes plus nombreux, des quêtes annexes qui permettent d’en apprendre plus sur l’univers (mais qui sont complètement facultatives).Son intrigue particulièrement fouillée s’étoffe petit à petit afin de vous offrir des petits moments de bravoure comme on les aime. Des “Quoi ?!” écriés lors de certaines révélations, des remises en questions de vos certitudes. On y retrouve aussi la logique parfois tordue des développeurs : trouver les bons arguments et savoir contre quoi les envoyer lors des duels peut s’avérer ardu, mais c’est aussi ce qui fait la force de ce jeu.