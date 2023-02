[Nintendo Direct] Etrian Odyssey débarque sur Nintendo Switch

Etrian Odyssey Origins Collection - Announcement Trailer - Nintendo Switch 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors du Nintendo Direct, Atlus a annoncé l’arrivée d’Etrian Odyssey Origins Collection, qui comprendra des versions HD de la trilogie originale ainsi que plusieurs autres améliorations. Par ailleurs, les jeux pourront être achetés en pack comme à l’unité.Concernant les autres améliorations apportées, on notera notamment une bande-son remasterisée, la possibilité de sélectionner son mode de difficulté, des emplacements de sauvegarde, un accès facile au compendium des monstres, à l'arbre de compétences et au journal des quêtes, ainsi que 24 nouveaux portraits de personnages.De plus, si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez un contenu bonus, disponible sous forme de DLC payant à 2,99 €. Le DLC Set 1 comprend Joker de Persona 5 et Ringo de Soul Hackers 2, le DLC Set 2 comprend Demi-Fiend de Shin Megami Tensei 3 et Teddie de Persona 4, et le DLC Set 3 comprend Aigis de Persona 3 et Nahobino de Shin Megami Tensei 5.