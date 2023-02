[Nintendo Direct] Omega Strikers : Quand Windjammers devient jouable à 6 et gratuitement

Omega Strikers [Nintendo Direct 2023.2.9] 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Très populaire depuis sa sortie sur PC le 8 décembre dernier, le jeu de frisbee compétitif à la Windjammers en 3v3 compte bien faire grandir son succès en débarquant sur Switch, d’autant qu’il s’agit d’un free-to-play !En effet, non seulement Omega Strikers s’inspire de la formule de Windjammers, titre que l’on avait beaucoup apprécié dans nos colonnes , mais en plus de cela il l’améliore en rendant le jeu accessible au plus grand nombre, sans que cela ne dégrade l’expérience.Pour mettre la main dessus, il faudra attendre le 27 avril prochain, et il y a fort à parier que l’on vous proposera une SessionPN dessus afin de le découvrir tous ensemble sur Discord