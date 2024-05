Nintendo Live : l'individu ayant menacé Nintendo a été condamné

Un fait divers troublant a enfin trouvé son épilogue judiciaire, quelques jours seulement après l'arrestation d'un suspect . Un homme de 27 ans, résidant à Hitachi dans la préfecture d'Ibaraki au Japon, a été officiellement condamné pour avoir envoyé des menaces de mort visant les employés de Nintendo et perturbant ainsi gravement les activités de l'entreprise. Les charges retenues contre lui incluent l'obstruction à l'activité commerciale par la force, selon des informations rapportées par le Kyoto Shimbun.Entre le 22 août et le 29 novembre de l'année dernière, l'accusé a utilisé le formulaire de contact du site officiel de Nintendo pour envoyer pas moins de 39 messages menaçants. Ces messages comprenaient des déclarations telles que : « Je vais vous faire regretter d'avoir sorti un jeu aussi merdique » – bien que le jeu en question n'ait pas été spécifiquement identifié.Plus alarmant encore, l'homme menaçait de « tuer tout le monde impliqué » et conseillait de « faire attention aux événements avec des spectateurs ». Ces menaces ont directement conduit à l' annulation de la finale nationale du Splatoon Koshien 2023 et de Nintendo Live 2024 , qui devaient se dérouler à Tokyo en décembre 2023 et janvier 2024 respectivement.Lors de l'annonce des annulations, Nintendo avait exprimé une inquiétude grandissante pour la sécurité de ses employés mais aussi celle de ses clients, déclarant ne pas pouvoir garantir leur sécurité face à ces menaces persistantes. L'accusé a été jugé au bureau du procureur du district de Kyoto.Source : Kyoto Shimbun via VGC