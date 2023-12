Nintendo annule le Nintendo Live 2024 prévu à Tokyo en janvier 2024

Notre entreprise a reçu de manière persistante des menaces visant nos employés, et récemment, les cibles de ces menaces se sont étendues aux spectateurs, au personnel, etc. de la "Finale nationale Splatoon Koshien 2023". Considérant la sécurité comme notre priorité absolue, nous avons pris la décision de reporter l'événement.

Concernant le "Nintendo Live 2024 TOKYO" prévu au Tokyo Big Sight les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2024, la "Splatoon Koshien 2023 National Finals" a été reportée. En conséquence, nous avons décidé que nous ne pouvons pas adéquatement assurer la sécurité de nos clients, nous avons donc décidé d'annuler l'événement.



En outre, "Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge Final Stage", "Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024" et "Splatoon 3 World Championship 2024" devaient se tenir sur le site "Nintendo Live 2024 TOKYO". reporté.



Le calendrier reporté sera annoncé sur notre site Internet et sur le compte officiel X une fois décidé.



Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

Triste nouvelle pour les fans de Nintendo japonais qui attendaient les 20 et 21 janvier 2024 avec impatience : en effet, c'est à ces dates que devait avoir lieu l'événement Nintendo Live 2024 Tokyo, mais Nintendo a annoncé aujourd'hui devoir annuler cet événement, invoquant des menaces à l'encontre de son personnel puis des visiteurs.Nintendo Live 2024 devait accueillir les finales du championnat du monde de Splatoon 3, celles de Mario Kart 8 Deluxe, les deux événements sont pour l'instant reportés sans qu'aucune date n'ait encore été communiquée.Voici une traduction automatisée du communiqué de presse officiel de Nintendo :Le Japon vit depuis 2019 dans la hantise d'un nouveau drame : Polygon rappelle qu'un incendie volontaire avait en 2019 à Kyoto causé la mort de 36 personnes et blessé plusieurs dizaines de personnes à Kyoto Animation. La police et les sociétés organisatrices d'événements prennent donc toute menace avec le plus grand sérieux, comme en témoigne cette annulation.Cette annulation est regrettable, évidemment, alors que Nintendo se motivait à internationaliser l'événement qui, pour la première fois, avait traversé le Pacifique pour une édition à Seattle tout début septembre 2023.Sur le site officiel de Nintendo Live 2024, Nintendo a également communiqué sur l'annulation annoncée aujourd'hui :Source : Nintendo (japonais) via Nintendo Everything