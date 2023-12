Pikmin 4 reçoit le prix du meilleur jeu de simulation/stratégie aux Game Awards 2023

#Pikmin4 takes home Best Sim/Strategy Game at #TheGameAwards!



Which Pikmin were your favorite to explore with? pic.twitter.com/QfRVkB5M9c — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 8, 2023

Pikmin 4 avait dans sa catégorie plusieurs jeux Nintendo en compétition comme Advance Wars 1+2 Reboot Camp et Fire Emblem Engage. Mais c'est pourtant bien ce jeu, sorti le 21 juillet dernier, qui a suscité le vote du jury et des votants aux Game Awards 2023.Sur Twitter, Nintendo s'est réjoui de cette nouvelle récompense :Pikmin 4 est un jeu qui nous avait convaincu dès nos premières minutes d'expérience dans le jeu, d'ailleurs notre test ne s'y était pas trompé puisque nous y saluions un jeu "qui s'apprécie de plus en plus au fil des sessions de jeu". Il semblerait que la passion pour Pikmin ait perduré jusqu'ici grâce à cette récompense !Cette nuit, Nintendo avait grand intérêt à avoir de la place dans sa valise pour ramener toutes ses coupes à la maison : Big N a remporté le prix du Meilleur jeu d'action aventure avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , celui du Meilleur jeu familial de l'année avec Super Mario Bros Wonder , et donc ce prix du meilleur jeu de simulation/stratégie avec Pikmin 4. Quelle belle année pour la Switch !