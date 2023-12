Super Mario Bros Wonder remporte le prix du Meilleur jeu familial aux Game Awards 2023

Ce constat est partagé par toutes les équipes de Nintendo qui ont travaillé sur Super Mario Bros Wonder. D'après mon expérience, l'équipe a vraiment essayé de développer un jeu qui permettait de collaborer ensemble, de jouer ensemble, que ce soit entre amis ou en famille. Et pour moi, rien ne réunit plus une famille que d'essayer de sauver un royaume en détresse des griffes maléfiques de Bowser. Que vous incarniez l'éléphant Mario, Peach, Yoshi ou Carottin, ce jeu est destiné à tous ceux qui ont créé une expérience aussi merveilleuse. Nous vous remercions.

Alright! #SuperMarioBrosWonder scores Best Family Game at #TheGameAwards! We appreciate your support! pic.twitter.com/uwYPASCRvD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 8, 2023

Doug Bowser, président de Nintendo of America, a exprimé ses remerciements sur scène, soulignant l'effort collectif des équipes de Nintendo ayant travaillé sur Super Mario Bros Wonder. Il a mis en avant l'objectif du jeu de rassembler les joueurs - amis ou famille - autour d'une aventure ludique à vivre ensemble.Voici ses propos en français :Sur Twitter, Nintendo of America s'est réjoui de cette nouvelle récompense :Le jeu, sorti plus tôt cette année sur Nintendo Switch, a été salué pour son innovation, avec l'originalité apportée par les Fleurs Prodige et la transformation du personnage en Eléphant. Sur PN, on a adoré cette aventure et on lui avait octroyé un solide 20/20 dans notre test Nintendo a donc su convaincre le jury et les votants des Game Awards que même lors de la 7e année d'existence de sa console sortie en mars 2017, la créativité des développeurs peut faire oublier un hardware quelque peu vieillissant ! Cette nuit, Nintendo a aussi reçu le prix du Meilleur jeu d'action-aventure pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Pikmin 4 celui du Meilleur jeu de stratégie