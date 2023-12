Trois classiques de la N64 rejoignent le catalogue NSO+ sur Switch : Jet Force Gemini, 1080° Snowboarding et Harvest Moon 64

Three classic #Nintendo64 games are now live for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members!



L'arrivée de trois titres classiques de la Nintendo 64 sur le service Nintendo Switch Online était attendue depuis leur annonce et leur disponibilité au Japon depuis le 30 novembre dernier Nintendo a annoncé que Harvest Moon 64, 1080° Snowboarding et Jet Force Gemini sont désormais disponibles pour les membres ayant souscrit à l'option Pack d'expansion du service Nintendo Switch Online. Ces jeux, qui ont marqué l'ère de la console Nintendo 64, complètent l'expérience nostalgique tout en permettant à toute une nouvelle génération de joueurs de découvrir ces grands classiques.Voici une petite vidéo pour découvrir ces trois jeux :Harvest Moon 64, sorti en 1999 aux Etats-Unis mais jamais sorti en Europe si ce n'est sur console virtuelle Wii U le 23 février 2017 pour le 20e anniversaire de la série, vous invite à reprendre la ferme de votre grand-père près du pittoresque village de Flower Bud. Le jeu est centré sur la vie agricole, avec des activités variées comme la préparation des terres, la mise en culture et la vente des récoltes, l'élevage de bétail, ainsi que l'interaction avec les habitants du village.1080° Snowboarding, sorti en Europe le 9 octobre 1998, offre une expérience de snowboard intense avec différents modes de jeu, permettant aux joueurs de choisir parmi cinq snowboarders, chacun ayant des attributs et des tricks spéciaux.Enfin, Jet Force Gemini, un titre d'action-aventure spatiale développé par Rare, propose une aventure interstellaire où l'équipe Jet Force Gemini doit faire face à la menace de Mizar et de ses sinistres sbires. En Europe, le jeu est venu traumatiser notre jeunesse le 29 octobre 1999 !Ces jeux ont été rendus disponibles au Japon et maintenant dans le reste du monde. Jet Force Gemini était techniquement sorti la semaine dernière mais uniquement au Japon, avec d'ailleurs un méchant bug concernant le mode écran large qu'on aurait bien aimé activé sur nos écrans TV d'aujourd'hui. Avec l'ajout de ces deux autres titres, les membres du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack peuvent désormais accéder à une collection encore plus riche de classiques de la Nintendo 64​​.On se réjouit de pouvoir plonger à nouveau, pas loin de 25 ans après leurs sorties, dans ces jeux qui auront marqué toute une génération. Bon, en vrai, on n'est pas sûr que ce soit le cas pour tous, mais ici on se réjouit de pouvoir rejouer un peu, beaucoup ou passionnément à Jet Force Gemini. On l'avait trouvé terriblement difficile à l'époque, et on a bien peur qu'avec les années, cela ne se soit pas arrangé !