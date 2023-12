L'après Tears of the Kingdom : la série Zelda en route pour de nouveaux horizons ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et rien que de ce point de vue là, Eiji Aonuma le producer de la série Zelda chez Nintendo, trouverait étrange qu'une suite soit mise en chantier. Une suite à une suite ? C'est vrai que dit ainsi, cela fait bizarre.Dans une récente interview avec Game Informer, Eiji Aonuma a en effet partagé sa vision de l'avenir de la série, soulignant que Tears of the Kingdom a déjà exploré toutes les possibilités de son monde unique, justement en tant que suite à un jeu déjà bien complet et pour lequel Nintendo avait encore bien des choses à explorer.Aonuma a exprimé que Tears of the Kingdom était en quelque sorte l'apogée de la version actuelle de The Legend of Zelda, considérant le jeu comme la "forme finale" de cette vision de la série.En ce qui concerne le placement du prochain jeu dans la complexe chronologie de Zelda, Aonuma et le directeur du jeu, Hidemaro Fujibayashi, ont laissé entendre que cela pourrait être laissé à l'interprétation des fans.Fujibayashi a encouragé les joueurs à agir comme des historiens, en définissant la timeline "par les artefacts et par les éléments" présentées dans le jeu. Cette approche laisse la porte ouverte à diverses interprétations, indiquant que l'histoire de Zelda peut être flexible et sujette à l'interprétation des joueurs.Ce n'est pas la première fois qu'Eiji Aonuma ferme la porte à une période de prolongation de Tears of the Kingdom. Il n'y a pas si longtemps, il avait déjà indiqué qu'il n'y aurait "pas de plans" pour un DLC de Tears of the Kingdom , affirmant que l'équipe avait déjà réalisé tout ce qu'elle pouvait dans ce cadre​​.A lire aussi : TOTK élu meilleur jeu d'action-aventure aux Game Awards 2023 Bien que Tears of the Kingdom ait émerveillé les joueurs depuis sa sortie le 16 mai dernier, il semble que Nintendo soit plutôt en posture de vouloir explorer de nouveaux horizons créatifs pour sa série. Et en vrai, même si ceux-ci s'éloignent des territoires familiers de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on ne peut que se réjouir à l'idée de penser que demain, Nintendo nous surprendra encore avec un nouveau jeu Zelda.L'interview complète, en lien ci-dessous, vous permettra également de découvrir d'autres propos au sujet de la franchise Zelda partagés par les responsables de sa production chez Nintendo.Source : Gameinformer.com