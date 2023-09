The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Aonuma confirme qu'aucun contenu additionnel n'est prévu à ce jour

Aonuma tranche : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom restera tel quel

Journaliste : [...] J'aimerais maintenant vous interroger sur la prochaine production, dont j'ai hâte d'entendre parler... S'agira-t-il d'une suite, d'un nouveau décor ou d'autre chose ?





Fujibayashi : Je ne sais pas s'il s'agira de la prochaine production ou non, mais je réfléchis à ce que sera la " prochaine expérience amusante ". Pour l'instant, je ne peux que dire que nous ne savons pas quelle forme cela prendra.



Eiji Aonuma : Il n'est pas prévu de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour créer des jeux dans cet univers. Tout d'abord, si nous avons choisi cette fois-ci de faire une suite au jeu précédent, c'est parce que nous pensions qu'il serait intéressant de découvrir un nouveau type de jeu dans cet endroit d'Hyrule. Ensuite, si une telle raison est nouvellement née, elle peut revenir dans le même monde. Qu'il s'agisse d'une suite ou d'une nouvelle œuvre, je pense qu'il s'agira d'une toute nouvelle façon de jouer, alors je serais heureux que vous l'attendiez avec impatience.

Un jeu de base complet sans extensions : voilà qui devient rare !

Les fans de la série The Legend of Zelda attendaient avec impatience des nouvelles concernant d'éventuels contenus supplémentaires pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Malheureusement (ou heureusement, car c'est vraiment une question de point de vue !), Eiji Aonuma, le producteur emblématique de la série, vient de doucher leurs espoirs.Dans une récente interview accordée à Famitsu reprise par des médias anglo-saxons comme Vooks, Aonuma a clairement indiqué qu'il n'y avait "aucun plan pour sortir du contenu additionnel pour 'Tears of the Kingdom'". Cette déclaration met fin aux spéculations et aux rumeurs qui circulaient depuis la sortie du jeu.Voici la séquence qui nous intéresse dans l'interview parue dans Famitsu :Il est courant de nos jours de voir des jeux majeurs recevoir des mises à jour post-lancement, sous forme de DLC ou d'extensions. Cependant, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom semble suivre une voie différente. Aonuma a souligné que le jeu a été conçu pour offrir une expérience solide et exhaustive dès le départ, sans nécessité d'ajouter du contenu supplémentaire.Cela pourrait décevoir certains fans qui espéraient des aventures supplémentaires dans l'univers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cependant, cela montre également l'engagement de l'équipe de développement à fournir une œuvre complète et satisfaisante dès sa sortie initiale, avec le résultat que l'on connait en termes de chiffres de ventes du jeu dès sa sortie.En France encore, le jeu se hisse aisément dans le top 5 communiqué chaque semaine par le SELL, comme ce fut encore le cas cette semaine pour la 5e semaine consécutive :Pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il est bon de savoir que l'expérience proposée est complète et ne nécessitera pas d'achats supplémentaires pour profiter pleinement du jeu. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test complet de Zelda TOTK pour vous convaincre que oui, même en septembre et après avoir résisté près de 4 mois, c'est toujours le jeu qu'il vous faut faire en 2023 !Source : Famitsu via Vooks