4 nouveaux jeux GB, NES et SNES disponibles sur Nintendo Switch Online

Game Boy, NES, Super NES - September 2023 Game Updates - Nintendo Switch Online 09/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un vent de nostalgie continue de souffler sur Nintendo Switch

Des classiques qui font leur grand retour

La console virtuelle Game Boy, NES et SNES s'enrichit aujourd'hui de 4 nouveaux jeux qui rejoignent le catalogue du service Console Virtuelle accessible à tous les abonnés Nintendo Switch Online.On commence avec la petite bande-annonce qui va bien proposée par Nintendo of America :Voici maintenant quelques détails sur chacun des jeux :- Joy Mech Fight (NES) : Un jeu de combat développé et publié par Nintendo pendant l'ère Famicom. Ce titre n'était jusqu'ici sorti qu'au Japon.- Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! (NES) : Un titre sportif d'action de Technōs Japan Corp, également connu sous le nom de "Kunio-kun". Il a été lancé pour la première fois en 1990 sur Famicom.- Kirby's Star Stacker (SNES) : Un jeu de puzzle relaxant développé par HAL Lab. Initialement sorti sur Game Boy, la version Super Famicom a vu le jour en 1998/99. Une curiosité apaisante à découvrir, semble-t-il !- Quest for Camelot (Game Boy Color) : Un RPG d'action publié pour la première fois en 1998.Les fans de rétro-gaming ont de quoi se réjouir ce mois-ci avec ces 4 ajouts. Nintendo, fidèle à sa promesse d'enrichir régulièrement le catalogue du Nintendo Switch Online, a en effet choisi quatre nouveaux titres issus des consoles NES, SNES et Game Boy Color pour les abonnés Nintendo Switch Online dont certains n'étaient sortis qu'au Japon.Parmi ces ajouts, on retrouve "Kirby's Star Stacker", un puzzle-game mettant en scène notre boule rose préférée, initialement sorti sur Game Boy Color. Les amateurs de quêtes épiques pourront quant à eux se plonger dans "Quest for Camelot", un RPG qui nous plonge au cœur de la légende arthurienne. Il y en a ainsi pour tous les goûts.Les nostalgiques de la NES seront quant à eux ravis de retrouver "Joy Mech Fight", un jeu de combat de robots qui avait marqué son époque. Enfin, "Downtown Nekketsu March: Super Awesome Field Day!" (ou "Downtown Nekketsu Kōshinkyoku: Soreyuke Daiundōkai" en japonais), un jeu d'action multijoueur déjanté, fait son apparition pour le plus grand plaisir des fans de la série "Kunio-kun".Ces ajouts ne font que confirmer l'engagement de Nintendo à offrir une expérience riche et variée aux abonnés à son service de jeu en ligne. Pour ceux qui hésitaient encore à souscrire à cet abonnement, les ajouts réguliers à ce catalogue, en précisant aussi que Nintendo propose une console virtuelle N64 et Megadrive aux abonnés au Pass additionnel.Pour rappel, le service Nintendo Switch Online permet aux joueurs d'accéder à une vaste bibliothèque de jeux classiques, mais aussi de profiter du jeu en ligne, de sauvegardes cloud et d'autres avantages exclusifs. Avec ces nouveaux ajouts, l'offre devient de plus en plus riche, pour ne pas dire de plus en plus alléchante. Allez-vous essayer l'un de ces jeux bientôt ?