Une édition physique pour Spirit of the Island

Installation dans un nouvel endroit : Votre vie sur l'île sera bien remplie. Il vous faudra trouver de la nourriture, un endroit où dormir et des ressources pour construire une ferme.



Multitude d'activités : Le jeu propose 10 compétences uniques, allant de l'agriculture à la pêche, qui est également un mini-jeu.



Votre voyage vers un paradis touristique : Plus vous attirez de touristes, plus votre économie prospère, ce qui est essentiel pour financer vos expéditions vers d'autres îles.



Le pouvoir de deux : Le jeu propose un mode coopératif à 2 joueurs avec toutes les fonctionnalités du mode solo, ainsi qu'une aventure unique et le partage de ressources.



Vaste archipel tropical : Le jeu comprend 14 îles uniques à explorer, chacune avec sa propre faune, ses secrets et ses dangers.



La communauté locale : Rencontrez plus de 14 personnages uniques, chacun avec ses propres traits et particularités.



Une vie riche en événements : Le jeu propose des événements récurrents tout au long de l'année en jeu, allant des anniversaires des PNJ à vos propres événements uniques.

Meridiem Games a récemment annoncé une édition physique spéciale de "Spirit of the Island" pour PlayStation 5 et Nintendo Switch. Cette édition, baptisée "Paradise Edition", sera disponible à l'automne 2023.Pour en savoir plus sur ce titre prometteur, vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de "Spirit of the Island", ou tout simplement poursuivre votre lecture ci-dessous :Le jeu, développé par 1M Bits Horde et édité par META Publishing, est un RPG de type bac à sable axé sur la simulation de vie dans un archipel tropical. Les joueurs auront la possibilité de construire leur ferme, cultiver des fruits et légumes, élever des animaux, cuisiner, rassembler des ressources et transformer une île déserte en une destination touristique florissante.L'édition "Paradise" proposera une couverture spéciale avec un nouvel artwork, un ensemble exclusif d'autocollants représentant certains habitants de l'île et, voilà qui est original, un guide touristique pour ne manquer aucune des merveilleuses activités proposées sur l'île.Le contexte du jeu s'articule autour d'une ancienne tradition : pour devenir adulte, il faut partir en voyage de découverte. Votre aventure commence sur une île lointaine d'un archipel tropical. Autrefois destination touristique prospère, l'île a perdu de sa superbe. Votre mission est de lui redonner vie, tout en découvrant les mystères de votre passé.Parmi les fonctionnalités clés du jeu que nous présente le communiqué de presse, on trouve :Source : communiqué de presse