Une édition physique Premium Edition pour Absolute Drift

Absolute Drift - Switch Announcement Trailer 09/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 06/09/2023











Personnalisation de voitures : Conduisez et personnalisez jusqu'à 6 voitures de drift.



3 modes de jeu : Driftkhana, Drifting et Mountain Drifting, avec plus de 30 niveaux.



5 zones de conduite libre : Chaque zone offre des thèmes et des niveaux uniques, allant des aéroports et des quais à une métropole flottante.



Classements en ligne : Affrontez vos amis ou les meilleurs joueurs du monde grâce aux classements en ligne, aux replays et aux voitures fantômes.



Musique immersive : Plus de 3 heures de musique électronique et Drum & Bass signées C41 et Nyte.



Compatibilité totale : Le jeu est entièrement compatible avec les contrôleurs Nintendo Joy-Con.

Galerie images 06/09/2023





Développé par Funselektor Labs Inc et édité par Serenity Forge, Absolute Drift est un jeu de course élégant qui vous met au défi de devenir un maître dans l'art du drift. En voici la bande-annonce :La "Premium Edition" d'Absolute Drift sera distribuée par Meridiem Games dans les magasins spécialisés européens. Elle comprendra une boîte spéciale avec un artwork exclusif et un autocollant spécial pour vitre de voiture.Absolute Drift offre une expérience de conduite unique, vous invitant à maîtriser l'art du drift. Vous pourrez perfectionner vos compétences dans des zones de libre circulation et jouer dans les modes Driftkhana, Drifting et Mountain Drifting, comprenant chacun 30 niveaux.Commencez en tant qu'apprenti et affinez vos compétences pour devenir un maître du drift dans ce monde minimaliste et magnifiquement conçu. Repoussez vos limites sur des pistes de drift et des routes de montagne sinueuses tout en essayant de débloquer des trophées lors d'événements d'élite. Affrontez les fantômes des meilleurs joueurs du monde ou améliorez vos compétences en battant vos propres records.Parmi les fonctionnalités clés du jeu rappelées dans le communiqué de presse :L'édition "Premium" d'Absolute Drift sera disponible en version physique pour la Nintendo Switch dès le 22 septembre. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes dans les magasins spécialisés européens.Source : communiqué de presse