Just for Games annonce une sortie physique pour World of Horror sur Switch

Jaquette réversible : Une couverture double face pour personnaliser votre boîte de jeu.

Manuel d'instructions de 12 pages : Un guide pour vous aider à démarrer votre aventure.

Ensemble de cartes d'art des Anciens Dieux : Découvrez les illustrations des divinités qui règnent sur le monde de Shiokawa.

Inspiré des œuvres horrifiques de Junji Ito et H.P. Lovecraft, ce titre unique vous plongera dans un univers où l'horreur cosmique règne en maître. Préparez-vous à découvrir Shiokawa, un monde où des phénomènes inexplicables et des apparitions étranges mettent à rude épreuve la santé mentale de ses habitants. La sortie est prévue pour le 8 décembre 2023.Une bande-annonce ? Eh bien la voici :World of Horror vous propose une expérience de jeu d'aventure où chaque choix compte. Les Anciens Dieux se réveillent, plongeant le monde dans la folie. Face à cette apocalypse, le joueur devra affronter des terres inconnues, invoquer des rituels sombres, résoudre des énigmes et découvrir des indices troublants.Chaque mystère rencontré offre plusieurs fins possibles, et le joueur pourra choisir parmi 5 personnages uniques, avec d'autres à débloquer au fil du jeu. Le style artistique en 1-bit, entièrement dessiné sous MS Paint, associé à une bande-son chiptune (qu'on nous promet envoûtante), garantit une atmosphère d'horreur palpable.L'édition physique de World of Horror promet d'enrichir l'expérience du joueur avec des bonus exclusifs :Distribué officiellement en France par Just for Games, cette édition physique est un incontournable pour les amateurs d'horreur et les collectionneurs. Pour un avant-goût de ce qui vous attend, n'hésitez pas à consulter la bande-annonce officielle de World of Horror.Source : communiqué de presse