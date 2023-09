Barbie Dreamhouse Adventures débarque sur Switch le 27 octobre 2023

Barbie fait son entrée sur Nintendo Switch

Barbie Dreamhouse Adventures | Nintendo Switch Announcement Trailer 09/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un aperçu du jeu

Caractéristiques clés de Barbie Dreamhouse Adventures

Décorez la DreamHouse à votre goût

Rencontrez les amis et la famille de Barbie

Mode et relooking

Cuisine et jardinage

Galerie images 07/09/2023







La célèbre poupée Barbie, qui a marqué des générations, s'apprête à faire ses premiers pas sur la Nintendo Switch. En collaboration avec Nighthawk Interactive et Budge Studios, Just For Games a dévoilé Barbie Dreamhouse Adventures, qui sera disponible en édition physique dès le 27 octobre 2023. Ce titre promet une aventure familiale riche en activités aux côtés de Barbie et de ses amis emblématiques tels que Ken, Renee et Daisy.Avec le succès phénoménal du film Barbie cet été au cinéma, c'est une licence en or pour Just For Games qui attend certainement les Fêtes de fin d'année avec une impatience difficile à dissimuler !Voici la bande-annonce du jeu :Par le passé, de nombreux jeux sous licence Barbie ont été proposés au public. On se doute bien que le coeur de cible n'est pas le fan de Zelda ou de Metroid, mais c'est certainement un jeu qui attendra sagement les petites filles ayant la chance d'avoir une Switch à la maison à l'approche de Noël. Ne nous remerciez pas pour l'idée cadeau, ni pour le cliché des fillettes jouant à la Barbie !Pour ceux qui sont impatients de voir ce que le jeu a à offrir, une bande-annonce a été mise en ligne, offrant un aperçu des différentes activités et aventures qui attendent les joueurs. De la décoration intérieure à la mode, en passant par des soirées piscine mémorables, Barbie Dreamhouse Adventures promet une expérience immersive et personnalisable.L'une des principales attractions du jeu est la possibilité de personnaliser et de décorer la DreamHouse de Barbie. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de papiers peints et de décorations pour donner à chaque pièce une touche unique.Outre Barbie, le jeu présente une panoplie de personnages familiers, dont ses meilleurs amis comme "Brooklyn" Roberts, Renee, Daisy, Teresa et Nikki. Sans oublier Ken et la famille de Barbie, y compris ses sœurs Skipper, Stacie et Chelsea, ainsi que ses parents, M. et Mme Roberts.Le jeu offre une vaste gamme d'options de mode, permettant aux joueurs de choisir parmi différentes tenues, des robes de princesse élégantes aux pyjamas décontractés. De plus, un salon de coiffure est disponible pour ceux qui souhaitent expérimenter avec différentes coiffures.Les joueurs peuvent également s'aventurer dans la cuisine de Barbie pour préparer de délicieuses recettes ou passer du temps dans le jardin pour cultiver leurs fruits et légumes préférés.Source : Communiqué de presse.