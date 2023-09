[Rumeur] Nintendo aurait présenté le successeur de la Switch aux développeurs lors de la Gamescom

Une présentation discrète à la Gamescom

Présence certes, mais pas de détails

La Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo au monde, pourrait avoir été le théâtre d'une présentation hors du commun en « behind closed doors ».Selon une information relayée par Eurogamer, Nintendo aurait profité de l'événement pour présenter en toute discrétion le successeur de la Nintendo Switch à une poignée de développeurs triés sur le volet. Si la nouvelle a de quoi surprendre, elle n'est pas totalement invraisemblable compte tenu de la stratégie habituelle de Nintendo, qui aime garder le secret sur ses nouveaux produits.Les détails concrets concernant cette nouvelle console restent rares. Eurogamer, courageuse source principale de cette rumeur, n'a pas donné d'informations supplémentaires sur les spécificités techniques ou les fonctionnalités de ce potentiel successeur.Les fans et les professionnels du secteur attendent donc avec impatience une confirmation ou un démenti officiel de la part de Nintendo. Mais que l’on se se fasse guère d’illusions, Nintendo n’a pas pour habitude de commenter les rumeurs et les spéculations, et Eurogamer est toujours en attente d’une réaction de la part du fabricant au moment où nous écrivons ces lignes.Les mois qui précèdent l’annonce puis la sortie d’une console sont toujours rythmés par ces petites informations qui montrent bien que même si rien ne semble indiquer qu’une nouvelle console est en route, les indices sont nombreux et Nintendo se positionne pour montrer la puissance et les capacités de la machine à ses partenaires.Source : Eurogamer