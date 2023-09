Miyamoto apporte des explications sur le futur rôle de Charles Martinet

Charles Martinet a pris sa retraite et ne doublera plus désormais les aventures de notre célèbre plombier, ni Luigi, Wario et Waluigi. Mais il n’en a pas fini pour autant avec l’univers Mario puisque désormais, il va avoir le grand honneur d’être régulièrement invité à travers le monde à différents événements, pour signer des autographes, échanger avec les fans et bien sûr interpréter les célèbres voix. Un emploi du temps d’ambassadeur qui pourra parfois être assez fourni car le monde entier attend ce monsieur !





Lors d’une vidéo spéciale, en présence de Shigeru Miyamoto, tous deux saluent les fans et se remémorent les grandes dates de leur aventure commune. Ainsi M Miyamoto rappelle qu’il a rencontré pour la première fois Charles Martinet en 1996 pour l’interprétation de Mario sur Super Mario 64. Il se souvient avec émotion du tournage de vidéos avec Martinet et de la priorité qu'il accordait à l'expression de sourires sur les visages.









"Tout ce que je suis venu faire, c'est toucher vos cœurs, vous faire sourire, vous faire rire et vous apporter un peu de cette magie du bonheur", s'est-il exclamé. Charles Martinet a répondu à Miyamoto par un affectueux "Merci beaucoup, Papa !", soulignant son enthousiasme inébranlable à l'idée de rencontrer les fans de Mario.

Derrière cet hommage à la personne de Charles Martinet, il reste cependant une grande inconnue. Quel sera l’avenir vocal de Mario dans les prochaines aventures vidéo-ludique. Pour le moment Nintendo reste discret sur le sujet. Miyamoto a simplement déclaré qu'à partir du mois d'octobre, avec la Super Mario Bros. Wonder, "les voix de certains personnages de Mario sont devenues nouvelles". Nous attendons avec impatience de découvrir cela à compter du 20 octobre (ou un peu avant) et d’en apprendre un peu plus sur les nouvelles identités des doubleurs de l’univers Mario.

Voici un message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto et Charles Martinet à propos du changement de comédien prêtant sa voix à Mario, comme annoncé le 21/08. pic.twitter.com/F0GtyWpoDj — Nintendo France (@NintendoFrance) September 7, 2023