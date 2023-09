Cela sent le sapin pour l'E3

Après le dernier communiqué de presse, on n'est guère optimiste concernant un retour en force du célèbre salon E3 qui semble ne jamais pouvoir se remettre de l'épisode Covid mais surtout du changement de mentalités des grands studios. Ces derniers ont pris goût à créer leurs propres événements, en physique ou via des Directs dont Nintendo a été l'un des précurseurs.





Que s'est-il passé récemment qui semble être, sinon le coup de grâce pour l'E3, du moins un nouveau coup très dur pour renaître de ses cendres ?





L'Entertainment Software Association (ESA), qui contrôle l'E3, et ReedPop, qui organise des événements comme la PAX, ont annoncé qu'ils ne travaillaient plus ensemble après avoir échoué à organiser le plus grand salon du jeu vidéo de l'année en juin. L'événement commercial autrefois annuel et dominant ne s'est pas tenu en personne depuis 2019, et son avenir est plus incertain que jamais, malgré les plans signalés de l'ASE pour "réinventer" complètement le salon.

"Alors que la portée de l'E3 reste inégalée dans notre industrie, nous continuons à explorer comment nous pouvons le faire évoluer pour mieux servir l'industrie du jeu vidéo et nous évaluons chaque aspect de l'événement, du format à l'emplacement", a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et chef de la direction de l'ESA, dans un communiqué. "Nous nous engageons à jouer notre rôle de rassembleur pour l'industrie et nous sommes impatients de partager des informations sur l'E3 dans les mois à venir".

Même si pour le moment les propos qui tentent de nous rassurer ressemblent plus à de la "méthode Coué", espérer un E3 2024 semble très délicat pour le moment. Si pour le moment aucune annulation n'a été officialisée, l'ESA a confirmé que tout événement lié à l'E3 l'année prochaine n'aurait pas lieu au Los Angeles Convention Center en Californie, une information déjà révélée en juin lors d'une réunion du conseil des commissaires au tourisme de la ville.



Avec Sony et Electronic Arts de plus en plus absents des gros événements organisés, Nintendo qui continuent à préférer ses Directs même si ses TreeHouses sont toujours intéressants à regarder, l'ère des grands salons de type E3 semble désormais appartenir au passé, les vastes salles semblent de plus en plus vides. On croise les doigts pour que l'ESA trouve la nouvelle formule gagnante mais la grande messe de l'E3 semble bien révolue. Mais avec le Summer Game Fest, la lutte risque d'être compliquée pour que deux poids lourds coexistent.