Une date de sortie et un trailer pour Gargoyles Remastered

Gargoyles Remastered - Announce Trailer 09/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Juste dévoilé lors de la Limited Run Games 23 , Gargoyles Remastered s'est offert un trailer, des informations ainsi qu'une date de sortie lors la D23 (la présentation annuelle de Disney).Jeu et série iconiques des années 90, Gargoyles revient cette année avec un remaster. Ainsi, vous pourrez parcourir (de nouveau) les rues de New York en compagnie de Goliath, le chef des gargouilles, pour prendre par à la bataille contre le mauvais Oeil d'Odin.Reprenant son esthétisme 2D, Gargoyles Remastered intègre des visuels, des animations et des effets sonores améliorés, tout en respectant le jeu d'origine. Au rayon des ajouts, vous pourrez opter pour des graphismes proches de la série animée (au lieu des 16bit), la possibilité de revenir en arrière, la présence de succès tout comme de nouvelles fonctionnalités.Goliah vous attend ! Gargoyles Remastered est prévu sur Switch dès le 19 octobre (soit la veille de Super Mario Bros Wonder ).