Super Mario Bros Wonder : toutes les infos que vous avez manquées

Bienvenue au Royaume des Fleurs

Nouveau Royaume en vue 26/06/2023



Une moustache plus vraie que nature

Des animations au poil 26/06/2023



Des ennemis aux allures surprenantes

Combattez l'armée de Bowser 26/06/2023









De "nouveaux" personnages jouables

Le temps des héros 26/06/2023

Une chenille verte alliée

Plusieurs détails amusants

Les nouvelles transformations

Vive les transformations 26/06/2023





Bonus

Plusieurs artworks ont été officialisés :

Artworks 26/06/2023







Revoir le trailer

Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre sur Nintendo Switch ! 24/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il était une fois au royaume champignon, une princesse...Perdu ! Cette fois-ci, l'aventure commence au Royaume des Fleurs. Un soin tout particulier a été apporté aux différents mondes et niveaux. Que ce soit dans la direction artistiques, les détails (les fleurs qui parlent) ainsi que les environnements, la nouvelle aventure du plombier est somptueuse.On notera également la présence de certains niveaux en premier ou en arrière plan (comme dans Donkey Kong Tropical Freeze).C'est un des points les plus marquants de cette première bande annonce, les animations faciales et les déplacements des personnages sont d'un niveau supérieur. La moustache de Mario qui bouge en fonction de la vitesse ou la posture de Daisy en train de pousser un tuyau, les équipes de Nintendo ont passé beaucoup de temps a peaufiner certains détails.Qui dit jeu Mario, dit le retour des ennemis emblématiques tels que les Goombas et Koopas. Pour cette itération, ces derniers ont chaussé des rollers afin de rider plus vite vers Mario. Plusieurs "nouveaux ennemis" font également leurs apparitions comme les fusées minces ou les hippopotames violets.Le trailer dévoile également la présence de Bowser Junior au look futuriste.Super Mario Bros Wonder est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Chacun de vos amis pourra incarner Mario, Luigi, Peach, Toad et pour la première fois Yoshi et Daisy en coopération. Au vu des informations actuelles, il semblerait que les vies soient partagées entre les joueurs.Si vous êtes attentif, vous avez du remarquer la présence d'une chenille verte sur la jaquette du jeu. Son nom ou son rôle dans l'histoire n'ont pas pour le moment été officialisées.Le trailer a dévoilé plusieurs petits éléments intéressants également.- Mario et Peach (tout comme Luigi) pourront utiliser des casquettes pour atterrir en douceur- Il semble que les personnages ne puissent plus se rebondir dessus au vu de certaines animations.- Les maisons des Toads ainsi que les Toads eux-mêmes n'ont pas leurs apparences habituelles- Sur la jaquette, un Goomba possède un "chapeau" ToadIl s'agit évidemment de l'essentiel d'un jeu Mario : Pouvoir se transformer afin d'utiliser certaines capacités. La fleur de feu et le champignon seront de retour tout comme 2 nouveaux pouvoirs :- La Graine Merveille (Wonder Seed en anglais) qui permet de transformer le monde- Le Champignon éléphant qui permet de se transformer en éléphant. A noter que la trompe servira à repousser les ennemisAfin de se préparer à la sortie de Super Mario Bros Wonder, vous pouvez voir ou revoir le premier (et pour l'instant unique !) trailer proposé par Nintendo :Super Mario Bros Wonder sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 20 octobre. Les précommandes sur le Nintendo eShop sont déjà ouvertes et on a déjà vu passer quelques opportunités de pré-réservation sur certaines sites eCommerce, sans goodies collector pour le moment.