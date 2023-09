[Rumeur] Un Nintendo Direct est-il sur les rails avec au menu F-Zero et Donkey Kong ?

Des fuites au sujet d'un possible Nintendo Direct : normal en septembre !

Let's just say fans of a certain MATLAB function will be happy with the upcoming Direct — Pyoro (@Pyoro_X) September 8, 2023

Le Nintendo Direct marquant le retour de franchises emblématiques ?

Restons prudents et patientons !

Nintendo Direct en septembre, Noël en décembre ?Alors que nous attendons tous avec impatience l'annonce du prochain Nintendo Direct, des rumeurs circulent concernant certains des jeux qui pourraient y être annoncés. Et cette année, c'est du lourd, du très lourd même, qui s'avance sur la grille de départ ! En effet, un leaker ayant déjà prouvé sa fiabilité par le passé a commencé à dévoiler certains titres qui pourraient être présentés lors de cet événement.Dans ses tweets, Pyoro_X explique que "les fans d'une certaine fonction MATLAB seront contents du prochain Nintendo Direct". Certains utilisateurs du réseau social ont alors penché pour la disponibilité d'un jeu sur console virtuelle, mais Pyoro_X a simplement répondu "non" à cette proposition, indiquant donc qu'il pourrait s'agir d'un nouveau jeu F-Zero. Trop beau pour être vrai ? C'est le principe des rumeurs !Parmi les jeux évoqués, deux titres retiennent particulièrement l'attention : un jeu F-Zero et un jeu Donkey Kong. Ces informations sont de nature à faire briller les yeux des fans de la marque. La série F-Zero, en particulier, n'a pas vu de nouvel opus depuis de nombreuses années, et un retour sur la Switch serait une surprise de taille que d'aucuns n'attendent plus.C'est aussi l'occasion de rappeler que le jeu F-Zero avait déjà fait l'objet de fuites il y a de cela quelques années, en 2014 avant l'E3 de cette année-là, pour débusquer un insider un peu trop bavard qui laissait ensuite fuiter des informations sur le Net. A prêcher le faux ici ou là, Nintendo a réussi à identifier la faille au sein de ses équipes pour mettre un terme, durant quelques années, à des leaks trop bien fondés sur ses prochains Nintendo Direct, au cours desquels l'effet de surprise est un ingrédient-clé. Près de 10 ans ont passé, et il semblerait qu'un nouvel employé se soit fait prendre, à moins que ce soit nous qui, lors du prochain Nintendo Direct, ayons enfin une nouvelle fiche Jeu à créer sur PN pour un titre de la mythique série F-Zero !On n'a pas encore parlé de Donkey Kong, mais le personnage a retrouvé sa popularité légendaire avec le film d'animation Super Mario Bros Le Film : un nouveau jeu de plate-forme avec le gorille pourrait en effet avoir du sens, alors que cela fait quelques années que DK n'était plus apparu dans un tout nouveau jeu rien qu'à lui. Sur Switch, seul Donkey Kong Country Returns est sorti, et c'était déjà un portage d'un jeu Wii U sorti en 2014. On peut donc dire que cela fait 10 ans qu'on attend un nouveau jeu DK sur console !Malgré la fiabilité passée du leaker Pyoro_X qu'on félicite pour ses infos venues de l'intérieur, ces informations restent pour nous de simples rumeurs. Il faudra attendre le prochain Nintendo Direct pour en avoir le cœur net, et avant lui son annonce officielle par Nintendo. L'excitation est toutefois clairement palpable au sein de toute notre communauté : nous sommes nombreux à espérer que ces jeux se concrétisent pour finir la carrière de la Switch de la plus belle des manières.Source : Twitter