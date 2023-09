Baten Kaitos I & II HD Remaster : pas de suite en vue selon son producteur

"Il n'y a pas de projet de suite pour le moment. Notre objectif actuel est de nous assurer que cette grande œuvre JRPG créée par de grands créateurs de notre industrie soit bien remastérisée, livrée à nos joueurs et appréciée dans le monde entier."

Alors que les fans de la série Baten Kaitos attendent avec impatience la sortie des remasters HD des classiques GameCube sur Switch ce 14 septembre 2023, beaucoup se demandent si ces remasters pourraient être le signe d'une renaissance de la franchise. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas pour le moment.Koji Nakajima, le producteur derrière ces remasters, a récemment clarifié la position de l'équipe sur une éventuelle suite. Dans une interview, Nakajima a déclaré qu'il n'y avait actuellement "aucun projet pour une suite". L'équipe est entièrement concentrée sur la sortie de Baten Kaitos I & II HD Remaster, espérant offrir aux fans une expérience nostalgique de qualité.Voici ses propos dans une interview avec Nintendo Everything :La série Baten Kaitos a connu son lot de hauts et de bas. Yasuyuki Honne, un nom bien connu associé à la franchise, a évoqué à plusieurs reprises l'idée d'un Baten Kaitos III. Malheureusement, ce projet a été abandonné. De plus, il y avait autrefois des plans pour un titre Baten Kaitos sur DS, qui n'a jamais vu le jour.Quel que soit le réel avenir de Baten Kaitos III, on ne peut que se réjouir de la sortie imminente des remasters et espérer que l'intérêt renouvelé pour la série pourrait, un jour, mener à une nouvelle entrée. Faites-vous partie de ces joueurs qui attendent ces remasters sur Switch avec impatience ? Celle-ci ne sera plus très longue, car BK I & II HD Remaster arrive sur Switch ce 14 septembre 23 !Source : Nintendo Everything