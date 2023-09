Test de Baten Kaitos I et II Remaster HD : Les reboots ne sont plus ce qu’ils étaient

Baten Kaitos, de quoi ça parle exactement ?

Un portage effectué à la va-vite avec quelques éléments de confort

Un très bon système de jeu mêlant investigations et utilisation de cartes

En vue en 3D, avec une coloration prononcée, Baten Kaitos distingue, comme beaucoup de JRPG classiques, trois types d’affichages : la carte du monde en 2D où le héros voyage rapidement d’un lieu à un autre, lesdits lieux/donjons à explorer et l’écran de combat au tour par tour. Bien sûr, tout est parfaitement linéaire.Arrêtons-nous un instant sur l’univers. Nous sommes plongés dans un monde où de gigantesques îles lévitent dans le ciel grâce à la magie de cinq héros magiciens légendaires. Ces derniers avaient choisi cette solution après avoir scellé dans des cartes un dieu maléfique ayant envahi le monde terrestre mille ans auparavant. Au fil des siècles, les humains se virent pousser des Ailes du Cœur.Dans les deux jeux nous, joueurs, incarnons un ange gardien, invisible à l’écran, mais lié au héros que nous contrôlons. Ce dernier peut nous entendre et converser avec nous tout au long de l’aventure, ce qui nous donne la sensation de faire partie intégrante de l’histoire. Et c’est à nous qu’il revient de le guider avec justesse puisque nos choix ont une répercussion pour le héros et les relations qu’il entretient.Dans Baten Kaitos I, nous éclairons le chemin de Kalas qui rencontre durant son voyage Xelha, Gibari, Lyude, Savyna et Mizuti. Rien ne les destine à se croiser et pourtant ils doivent s’unir pour contrer Geldoblame qui tente de libérer ce fameux dieu qui avait été scellé dans cinq cartes maléfiques de la destruction.Dans Baten Kaitos II, ou Baten Kaitos Origins, l’histoire se déroule 20 ans avant et cette fois-ci nous sommes chargés, toujours en tant qu’esprit, de guider Sagi qui, aidé de son ami paramachina Guillo, a pour mission d’assassiner l’empereur Organ. Cependant, il est trahi car une autre faction mène cette mission avant lui, pire encore, accuse le héros du crime. Sagi doit alors, avec l’aide d’une seconde protagoniste prénommée Milly, se faire gracier tout en faisant la lumière sur les manœuvres obscures des politiciens au sein de l’EmpireDeux scénarios dignes de très bons RPG avec leurs lots d’intrigues, de rebondissements, retournements de situation et de chemins parfois tortueux à emprunter pour les héros. Notons que les deux parties peuvent être jouées dans l’ordre de nos préférences sans que ça n’ait d’impact sur les histoires car il ne s’agit pas de suites directes. Bien sûr, dans Baten Kaitos II, on peut reconnaître certains visages du I en version plus jeune.Maintenant que la lumière est faite sur l’univers, que vaut cette nouvelle version Switch ?Des options simplifiant le fonctionnement du jeu offrant une meilleure expérience nous ont été promises. En pratique on peut observer que, pour les deux jeux, nous avons la possibilité de laisser l’IA faire les batailles à notre place en activant les combats automatiques et gagner seulement l’expérience. Il est même possible de les désactiver complètement ou de faire en sorte que nos attaques tuent instantanément les ennemis. Mais peut-on vraiment parler ici d’avantages alors que cela peut enlever le plaisir d’utiliser nous-mêmes un bon système de combat ? Il est également possible d’augmenter la vitesse de jeu et des combats jusqu’à 300%.Le changement majeur est bien sûr celui du format HD. La résolution a été améliorée, les graphismes lissés. Le résultat est convenable mais loin d’être parfait. Les couleurs sont vives mais trop criardes alors que la version GameCube était certes floue, mais avec une coloration plus réaliste qui donnait une meilleure ambiance aux jeux. A noter également qu’aucune réelle amélioration n’a été faite sur les personnages par rapport aux jeux d’origine et qu’on remarque toujours l’absence d’expression sur leurs visages. Dans sa globalité, l’environnement 3D reste particulièrement pauvre alors qu’il est possible de faire tellement mieux à notre époque.Le menu a certes été légèrement simplifié pour une navigation plus fluide. Nous allons en parler juste après dans le système global du jeu mais la gestion des cartes et de notre deck reste brouillonne. Il n’y a aucune possibilité d’échanger une carte avec une autre pour former son Deck. Il faut toujours en défausser une pour en ajouter une nouvelle.Enfin, l’éditeur a pris la décision de supprimer le doublage anglais pour ne laisser que celui japonais alors que nous avions le choix entre les deux à l’époque. Même si les doublages japonais sont excellents, la décision est étrange car est-ce que cela nous offre réellement un confort dans le jeu ? Ou la raison est-elle purement économique ?Concernant Baten Kaitos II, certes le jeu n’est jamais sorti en région européenne. Nous devrions nous estimer grandement heureux de le voir arriver chez nous officiellement pour la première fois. Oui mais, si le premier jeu est intégralement traduit en français, pourquoi ne pas avoir fait de même pour le second ? Encore un choix économique de l’éditeur ? La volonté d’effectuer le minimum syndical requis dans ce travail de portage ? Après tout, cela peut très bien rebuter un grand nombre de joueurs puisque, comme tout JRPG qui se respecte, les lignes de dialogues peuvent être longues voire très longues à lire pour suivre l’histoire et comprendre l’intrigue. Ajoutons à cela les menus des Deck de Magnus compliqués et nous perdons la moitié des joueurs voire plus.Et pourtant, Baten Kaitos I et II HD Remaster propose un excellent système de jeu en plus d’un excellent scénario.Les Baten Kaitos sont des JRPG parfaitement linéaires. Mais malgré cette linéarité, le jeu nous donne peu d’indications sur la quête principale et les missions annexes. Nous sommes souvent amenés à parler à tous les PNJ que nous croisons jusqu’à tomber sur le bon qui nous permettra d’avancer dans l’histoire. L’avantage est que cela nous plonge de manière plus immersive dans l’aventure. L’inconvénient est que comme il n’y a pas de menu dans le 1er Baten Kaitos, pas de liste des objectifs faits ou à accomplir avec les explications qui vont avec, excepté pour Baten Kaitos II. C’est à nous de nous souvenir de chaque quête et d’investiguer au mieux pour ne pas se retrouver bloqué dans le jeu.Parlons maintenant du fameux système de cartes énoncé plus haut. Ces dernières sont appelées Magnus et nous les utilisons régulièrement, que ce soit en combat ou dans les situations quotidiennes. Les Magnus sont des cartes magiques pouvant absorber l’essence de toute chose pour les reproduire afin de les utiliser physiquement : armes, armures, potions, nourritures etc… Par exemple, si on nous demande d’éteindre un feu, il faut utiliser un Magnus au niveau d’un tonneau d’eau pour capturer l’essence de cette eau et l’utiliser ensuite sur l’incendie.Concernant les combats, une fois ces derniers activés, nous nous trouvons dans un système classique de tour par tour. La particularité ici est que nous utilisons un Deck de Magnus pour attaquer. Pendant notre tour, il faudra choisir soit d’attaquer soit se soigner / protéger. Mais il convient de bien choisir la cible au risque, en cas d’erreur, de soigner notre ennemi ou frapper un allié. Fort heureusement, ce souci a été supprimé dans Baten Kaitos II.Autre détail nous demandant une certaine réflexion lorsque nous utilisons les cartes, c’est que l’utilisation de deux Magnus possédant un élément contraire, comme l’eau et le feu, dans la même attaque, annule tout simplement les dommages. Nous ne pouvons utiliser que deux Magnus maximum par tour et il n’est pas possible d’utiliser un Magnus attaque pour frapper et un Magnus soin pour soigner dans le même tour. Fort heureusement, pendant le tour de l’adversaire, nous ne restons pas inactifs. En effet, lorsque les ennemis attaquent nous pouvons utiliser jusqu’à deux Magnus pour nous défendre et atténuer les dégâts subis.Au fil de l’aventure, nous gagnerons de nouveaux Magnus, ce qui nous permettra de développer notre Deck et le rendre plus puissant.Pour Baten Kaitos I, chaque Deck est propre à chaque personnage alors que dans Baten Kaitos II, il y a un seul Deck en Commun partagé par les 3 protagonistes.Parlons pour finir de l’expérience gagnée en jeu. Nous ne gagnons pas de niveau en temps réel au fur et à mesure des combats. Nous devons nous rendre dans un temple via un téléporteur sous la forme d’une fleur bleue, la même qui nous permet de sauvegarder, afin de prier et faire évoluer nos personnages. Nous pouvons, si nous le souhaitons, cumuler l’expérience afin de monter de plusieurs niveaux en une seule prière pour nous éviter d’éternels allers-retours vers ce temple.