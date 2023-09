Test de Moving Out 2 : de plus en plus fun !

Moving Out 2 - Release Date Trailer - Nintendo Switch 15/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On déménage tout, vite... et mal !

Complètement délirant, mais pas simple pour autant !

Un gros contenu et une belle durée de vie

Dans Moving Out 2, il est toujours question de camion, de meubles, de bris de glace… Bref, de déménagement ! Mais ici, rien n’est pris au sérieux : votre équipe de choc, employée par l’entreprise Smooth Moves, a perdu sa certification F.A.R.T. (Fervent Adepte de la Rapidité et du Transport) et doit tout mettre en œuvre pour la récupérer. Si les anglophones auront compris l’humour très gras à l'œuvre ici, sachez que les blagues sont légion dans le jeu et ne sont heureusement pas toutes aussi graveleuses. Elles sont même dans l’ensemble plutôt réussies !Le jeu vous met de toutes manières en condition dès son ouverture : le choix des personnages est un grand moment, avec des skins aussi farfelus que diversifiés. Votre progression dans le jeu vous permettra d’en déverrouiller de nouveaux, afin que chacun puisse participer au concours du pire personnage jouable possible. C’est franchement sympathique et on en redemande !Comme dans le premier opus et dans tous les party games du genre, vous allez promener votre camion de déménagement à travers la ville à la recherche du prochain contrat disponible. En général, vous devez donc déménager des maisons entières, le tout dans un temps imparti. Vous devez également parfois faire des emménagements, ce qui n’est pas vraiment plus simple !Ce qui ne vous pose aucun problème en revanche, c’est le soin à apporter aux meubles : ici, tout ce qui compte, c’est la finalité… Tout doit entrer dans le camion, peu importe de quelle manière et dans quel état ! Les méthodes employées et les éventuels dégâts ne semblent pas être un sujet d’inquiétude pour vos clients, et surtout pas pour vos employeurs. Après tout, les clients sont probablement assurés… Non ? Toujours est-il qu’à l’écran, c’est la foire : vous pouvez prendre les meubles de manière sage et classique, mais vous pouvez tout aussi bien les jeter pour gagner du temps. Et si une fenêtre vous gêne, pas de problème : il suffit de la briser ! Vous n’hésiterez pas non plus à tout balancer à travers les portes ou tout casser au passage sans aucune arrière-pensée ! L’important, vous l’aurez compris, c’est d’aller le plus vite possible pour remplir le camion de tous les meubles présents sur la liste de déménagement.Evidemment, chaque niveau apporte des spécificités plus ou moins loufoques qui vont vous compliquer la vie, ou simplement rendre le jeu complètement délirant : les portes coulissantes, les matelas pneumatiques et autres parasols pour y faire rebondir les objets, la brume à disperser via des ventilateurs… Il y a énormément de nouvelles idées de gameplay dans ce deuxième opus et elles apportent un vrai renouveau au jeu avec des niveaux complètement fous : après avoir déménagé des meubles, pourquoi ne pas vous occuper de déménager… Des animaux ? Ou du moins les remettre à leur place dans le bon enclos de la ferme ? Vous pourrez également charger un train en lévitation avec des pierres précieuses, utiliser des drones, ou même vous adonner à des mini jeux délirants comme par exemple une séance de catapulte basket !C’est définitivement la grande force de ce Moving Out 2 : les niveaux se renouvellent vraiment et apportent toujours une spécificité de gameplay pour éviter le sentiment de lassitude qu’on pouvait parfois ressentir dans le premier épisode. Ici ce ne sera pas le cas, d’autant plus que le contenu est franchement conséquent.Rappelons que si jouer en solo est tout à fait possible, Moving Out 2 est un jeu avant tout destiné à être joué en multi local jusqu’à quatre, tous ensemble sur un canapé à pousser des jurons à l’unisson ! Notons que le jeu propose également du multi online, même si rien ne vaut une soirée entre amis pour de vrai… La prise en main est à ce titre particulièrement réussie puisque chacun pourra se familiariser avec le gameplay en quelques instants : un bouton par main, et un bouton pour balancer. Facile !Toutefois, le jeu peut parfois être frustrant dans sa gestion de la physique : volontairement fantaisiste, elle en devient parfois quelque peu hasardeuse. Il n’est par exemple pas rare que vous ayez du mal à attraper un meuble correctement avec les deux mains et que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois sans raison apparente, avant de vous bloquer contre un coin de porte. C’est énervant pour vous, cela agace encore plus vos collègues, et au final tout le monde se met en rogne ! Or c’est bien là que le jeu devient le plus intéressant…Car n’oublions pas que nous parlons ici d’un jeu coopératif : vous devez absolument vous entraider pour mener à bien vos contrats, et beaucoup de meubles nécessitent d’être manipulés à deux. Vous devez donc vous entendre et vous organiser efficacement pour arriver à vos fins sans trop de problèmes… Sauf que les esprits vont rapidement s’échauffer au fil des niveaux, et que le jeu propose également de se mettre des… baffes. Autant vous le dire tout de suite, ce n’est pas cela qui va vous permettre d’être performant ! En revanche, c’est parfois nécessaire pour relâcher la pression accumulée ! Mais gare à l’esprit de vengeance de vos “amis”...Outre les problèmes que vous rencontrerez à cause de vos collègues de canapé incompétents (!), sachez également que le jeu n’est pas dénué de challenge. Afin de renforcer votre niveau de F.A.R.T. et ainsi d’ouvrir de nouvelles zones, vous devrez acquérir un nombre suffisant d’étoiles en remplissant les contrats avec succès et en obtenant des étoiles bonus en réalisant des défis optionnels dans les niveaux. C’est une mécanique de jeu éprouvée et désormais classique pour ce type de jeu.Toutefois, il faut bien avouer que la progression nous a semblé bien plus ardue que dans un Overcooked pour ne citer que lui. Ici, nous avons dû refaire plusieurs niveaux déjà réussis afin d’obtenir suffisamment d’étoiles bonus pour ouvrir la zone suivante. Cette difficulté nous est apparue dès quelques heures de jeu seulement, ce qui nous a pour le moins étonnés.Nous avons parcouru le jeu principalement à trois joueurs et cela pourrait expliquer ce niveau de difficulté corsé : une fois ce palier passé, la progression fut plus aisée par la suite. A deux joueurs, la progression nous a également semblé moins compliquée. Il nous faudra donc vérifier cette question d’équilibrage en jouant à quatre, ce que nous n’avons pas pu réaliser jusqu’ici.Nous avons eu un gros coup de cœur pour les multiples environnements proposés par Moving Out 2. Les développeurs de chez SMG Studio et DEVM GAMES ont visiblement travaillé dur pour arriver à renouveler sans cesse l’expérience et ne jamais donner le sentiment qu’on a fait le tour du jeu.Les niveaux sont variés, proposent de belles idées, le tout dans une ambiance graphique franchement réussie. Les couleurs sont vives et agréables, la lisibilité à l’écran est très bonne, et l’ensemble respire la bonne humeur. Les personnages à l’écran rivalisent de blagues plutôt bien senties dans l’ensemble et tout le jeu est traduit en français. Les musiques sont à l’avenant et donnent le ton avec des airs légers et amusants.Surtout, les niveaux sont nombreux et proposent bon nombre de défis à relever pour espérer les compléter au maximum. Et pour corser le tout, ces défis ne vous sont révélés qu’une fois le niveau réussi une première fois. Malin ! Des niveaux bonus sont également disponibles à la salle d’Arcade, des cadeaux sont à trouver sur la carte en explorant les recoins, il y a tous ces nouveaux skins délirants à déverrouiller… Bref, il y a vraiment de quoi cumuler des heures et des heures de jeu, avec une rejouabilité assez redoutable comme dans les meilleurs jeux du genre.Vous l’aurez compris : il ne vous reste plus qu’à envoyer une invitation à vos amis !