Test de Sea of Stars : une ode aux RPG d’antan

J’ai demandé à la Lune…

... mais le Soleil ne le sait pas

Forgé par les astres

Sea of Stars marquera-t-il les esprits ?

Et cela tient particulièrement à la première chose à laquelle vous êtes confronté en ouvrant le jeu : sa dimension graphique. Difficile de parler de Sea of Stars sans évoquer ses graphismes mélangeant pixel art particulièrement fin, éléments de lumières qui permettent de donner de la dimension aux décors. C’est la première rencontre avec le jeu, la première chose qui frappe les esprits et celle qui émerveille à chaque instant de votre partie.





Mais ce n’est pas tout ! Que serait un RPG de cet acabit sans une musique épique ? Et là, c’est la cerise sur le gâteau, la dernière touche que nous vous réservons : Yasunori Mitsuda et Eric W. Brown sont aux manettes de la bande son. Mitsuda n’est autre que le compositeur de Chrono Trigger ou encore Xenogears, tandis que Brown a déjà travaillé sur The Messenger avec le studio Sabotage. Une dernière touche, un dernier hommage pour qu’enfin Sea of Stars prenne son envol et son indépendance, lié à jamais par les liens historiques mais portant le JRPG et le RPG plus loin qu’il ne l’a jamais été ces dernières années.

Zale est un danseur de lames, incarnant le Soleil. Valere, une moine de combat, vouée à la Lune. Avant même votre partie, le jeu vous propose de choisir qui vous souhaitez incarner. Pas de panique, ce choix n’a pas vraiment d’importance et vous pouvez changer en cours de route. Une fois votre choix fait, l’aventure commence.Zale et Valere sont deux enfants du Solstice, chacun affilié à l’une des facettes du monde : le Soleil ou la Lune. Leur initiation débute le jour où, avec Garl, leur ami sans pouvoir, ils entrent dans la caverne interdite et où Garl se retrouve défiguré. Dix ans s’écoulent avant que leur grande mission ne commence : celle de purifier le monde, de vaincre les Hôtes démoniaques qui parsèment le monde et qui empêchent la venue de l’Hôte du Conflit, le pire d’entre eux. Sur la route, vous retrouverez Garl, votre guerrier cuisinier préféré ainsi qu’une galerie de personnages passionnants.Par bien des aspects, Sea of Stars reprend tous les jalons du RPG classique : une grande quête à mener, des combats au tour par tour, une vaste carte avec des villes à explorer, des donjons et des énigmes environnementales. Et surtout, nous y reviendrons, un graphisme en pixel art particulièrement magnifique. Il n’en faut pas beaucoup plus pour faire un titre qui se démarque autant qu’il s’inscrit dans la droite lignée des meilleurs titres du genre.Tout commence en 2020, lors d’une campagne de Kickstarter. D’ailleurs, une crypte rend hommage à toute personne ayant pledgé le jeu à l’époque, façon aussi délicate que drôle de les inscrire dans un livre d’or directement présent dans le jeu. Le succès n’a pas attendu : dès sa parution le 29 août dernier, Sea of Stars a su s’imposer. 250 000 copies vendues, un succès critique et public fulgurant qui tient à une multitude de facteurs, dont on retrouve la quasi totalité in game.Et si Sea of Stars était le RPG ultime ? Derrière cette question que l’on pourrait penser excessive se cache en réalité tout l’amour des développeurs du genre. Les premières minutes le montrent bien : combat au tour par tour, esthétique 2D en pixel art (absolument magnifique, nous y reviendrons), quête initiatique et donjons à explorer, tout est présent. De l’aveux des développeurs, il s’agissait de faire du moderne avec de l’ancien, s’inspirant notamment de Chrono Trigger et d’autres icônes du RPG classique. Et c’est à l’équipe qui a précédemment fait The Messenger que l’on doit cette pépite.Mais qu’est-ce qui fait un bon RPG “à l’ancienne” ? Ses mécaniques de jeu, bien entendu, rendues iconiques par les années, mais aussi un récit fort, puissant, avec des rebondissements inattendus et des personnages attachants. Ce que propose largement Sea of Stars.Derrière la quête initiatique classique que vous suivrez dans les premières heures de jeu se trouvent quelques indices, des dissonances qui amènent subtilement l’un des premiers gros rebondissements du scénario et vous questionnant sur les enjeux véritables de votre parcours. Avez-vous fait le bon choix ?Le jeu ne propose cependant pas d’embranchement : l’histoire roule sur des rails mais vous aurez l’opportunité de parcourir ce monde semi-ouvert à plusieurs moments, vous donnant une légère impression de liberté. Mais encore une fois, ce trajet à travers le scénario reste dans la droite lignée des RPG d’antan : une intrigue passionnante, que vous n’avez de toute façon pas envie de lâcher, tant vos suspicions et votre curiosité ont besoin d’être assouvies.D’autre part, on sent aussi tout l’amour des développeurs pour le genre. Des éléments viennent appuyer ce que vous pensiez depuis le début. Vous avez découvert l’identité véritable de ce personnage énigmatique ? Zale et Valere finissent par souligner son absence de discrétion. Des hommages discrets, mais présents, aux joueur.euse.s de tous âges qui connaissent les mécaniques aussi bien scénaristiques qu’au niveau du gameplay des RPG. Une petite rupture dans le quatrième mur qui sonne comme un clin d'œil de connivence entre vous et les développeurs.Sea of Stars parvient à allier gameplay et environnement graphique. Ce dernier regorge d’éléments à voir et avec lesquels interagir pour obtenir différents bonus, résoudre une énigme environnementale ou simplement passer d’un endroit à un autre. Les différents biomes, villes et îles sont des enchantements de tous les instants. Le pixel art est mâtiné d’effet de lumière émanant notamment des personnages, d’une animation légère mais qui donne un souffle de vie aux forêts, aux océans et aux villes. Ces dernières regorgent de passages, d’entrées secrètes et de recoins à explorer.Mais aussi d’ennemis ! Car que ne serait pas un RPG classique sans ses combats épiques, au tour par tour ? Sea of Stars ne fait pas exception à la règle, bien au contraire ! Il ajoute même quelques fonctionnalités qui viennent dynamiser le tout. Le principe est simple : sur les six personnages jouables, vous ne pouvez en faire combattre que trois en même temps. L’option “changer” vous permet cependant de switcher d’un combattant à un autre en cours d’affrontement.Chaque personnage a ses forces, ses faiblesses, ses combos à effectuer avec les autres et ses compétences. Seulement voilà : vous pouvez augmenter manuellement les dégâts ou au contraire, vous en protéger plus efficacement. Pour cela, Sea of Stars ajoute un timing : si vous appuyez sur A au bon moment, que ce soit en attaque ou en défense, vous pouvez majorer vos dégâts infligés ou minimiser ceux subis. Mais attention : si votre timing d’attaque est toujours le même, vos ennemis, eux, peuvent vous jouer des tours et vous feinter.Mais ce n’est pas tout ! Des verrous peuvent apparaître au-dessus de vos ennemis, indiquant quand ils vont attaquer et ce que vous pouvez faire pour détruire le verrou. Il s’agit d'attaques physiques type épée ou marteau, de dégâts du soleil, de la lune, ou autres, etc. Détruire le verrou vous offre un répit : l’attaque puissante que s'apprêtait à vous envoyer votre ennemi est annulée !Cela induit d’autres mécaniques : la présence d’un compteur sur la tête des ennemis vous indiquant dans combien de tours il attaque (vous permettant parfois de le frapper plusieurs fois), la possibilité de switcher entre les combattants (plutôt que de faire jouer Valere en premier, utiliser Zale, etc), ainsi que la récupération d’orbes de puissance qui vous donneront un bonus d’attaque.Ces orbes s’obtiennent en frappant l’ennemi avec une attaque normale, faisant tomber des éclats au sol, que vous pouvez condenser avec R et ensuite absorber avec A. Cela aura pour effet de donner un bonus à votre frappe. A noter que les attaques normales vous permettent aussi de regagner des PM, ce qui est un double-effet plutôt pratique !Et encore, ce n’est qu’un panel restreint des possibilités ! La jauge de combo qui se remplit au fur et à mesure des attaques données et subies, les compétences qui nécessitent parfois que vous appuyez sur A à intervalle régulier pour multiplier les coups, les objets à utiliser en combat… Sans parler des affrontements épiques de boss toujours plus imposants qui nécessitent souvent un peu de stratégie. Sea of Stars fait la part belle aux combats, mais sans oublier l’exploration.Différents artefacts permettent d’ailleurs de rendre le jeu plus accessible/facile : que ce soit l’amulette de narration qui vous restaure tous vos PV/PM à la fin d’un combat pour profiter de l’histoire, une autre qui vous octroie plus de PM ou de PV, etc. Les amulettes permettent de jouer sur la difficulté et sur votre expérience de jeu, selon ce qui vous intéresse le plus. Un moyen assez simple et efficace de permettre à toutes et tous de découvrir Sea of Stars.Dans ce vaste univers qu’est celui de Sea of Stars, nous vous avons laissé encore des surprises. Que ce soit le mini-jeu disponible dans les tavernes, dans la droite lignée de tous les JRPG possédant un mini-jeu en interne ; des conques arc-en-ciel à récupérer en explorant au maximum les différentes maps ; les pouvoirs et autres éléments comme le Grappou qui vous permet d’explorer des endroits jusqu’alors inaccessibles ; ou même le endgame qui vous réserve encore des surprises. Sea of Stars est à la fois une lettre d’amour aux RPG d’antan mais aussi une proposition audacieuse qui dépoussière le genre.