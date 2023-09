Joli succès de lancement pour Sea of Stars

Les premiers avis étaient très positifs et le jeu semble avoir trouvé son cœur de cible. Siliconera l'a sacré comme l'un des meilleurs jeux de l'année, il est adoubé par Nintendo Life....et tout ceux qui avaient testé la démo semble conquis par cette version finale de ce RPG. L'univers présenté est vivant et riche, les dialogues avec les PNJ de qualité, c'est donc un grand cru indépendant qui est disponible sur l'ensemble des plateformes, y compris Switch, bien parti pour rejoindre les classiques de la catégorie.

Après un premier palier de ventes de 100 000 exemplaires atteint dès la première journée de lancement du jeu, ce sont désormais les 250 000 exemplaires qui ont été franchi durant sa première semaine.

Des combats palpitants au tour par tour

- Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts.



Explorez en toute liberté

- Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté.



Une aventure riche en histoires

- Des dizaines de personnages et d'arcs narratifs rythmeront ce périple captivant.



Un monde à votre rythme

- L'aventure va trop vite ? Voguez, cuisinez, pêchez ou jouez au célèbre jeu de société Wheels.

Sea of Stars Nintendo Switch Gameplay 09/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sea of Stars raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer.Le titre est disponible sur l'eShop pour 33,99 €, une place de 3980 Mo est nécessaire pour l'accueillir. Textes en français et en plusieurs langues, si vous êtes amateur du genre, il a toute sa place dans votre ToDo liste. Une démo est disponible sur l'eShop. Voici une petite vidéo du jeu partagée par Handheld Players.