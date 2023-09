De nouveaux bundles Switch et Switch Lite avec jeu inclus en approche (Switch Sports, Animal Crossing)

De nouveaux packs Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite sont en approche !



Ces packs Nintendo Switch Sports et Animal Crossing New Horizons seront disponibles à partir du 20/10. pic.twitter.com/g8k8bSjRix — Nintendo France (@NintendoFrance) September 5, 2023

A l'approche des Fêtes de fin d'année, Nintendo revoie son catalogue de références et ajoute 3 nouveaux bundles Switch à son portefeuilles :Dans le tweet ci-dessus, Nintendo indique la sortie de 3 nouveaux bundles :- Une Nintendo Switch classique (version 2019) avec Switch Sports- Une Nintendo Switch Lite Corail avec Animal Crossing: Bew Horizons- Une Nintendo Switch Lite Turquoise avec Animal Crossing: Bew HorizonsCes nouveaux packs seront disponibles dans le commerce à partir du 20 octobre prochain. Le prix de vente de ces packs n'a pas encore été communiqué. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur X (anciennement Twitter), car Nintendo a choisi deux jeux relativement anciens pour espérer relancer les ventes des Switch classiques et Lite à l'approche de Noël.De notre point de vue, les jeux choisis semblent correspondre à un besoin du public : acheter une seconde console pour permettre à plusieurs personnes de jouer à Animal Crossing: New Horizons, chacun sur sa machine. Lecteur de PN, vous sentez-vous visé par ces packs, pour équiper un proche de la famille ou acheter une console additionnelle ? Ne manquez pas de nous en dire plus en commentaire ci-dessous !Outre Atlantique, Nintendo a annoncé un bundle Switch avec Mario Kart 8 Deluxe inclus, qui sera disponible quant à lui dès le 6 octobre prochain :Source : Twitter (et notre serveur Discord