[Rumeur] Nintendo se lancera-t-il dans la réalité virtuelle ?

Un petit pas vers la VR pour Nintendo ?

Leak Express: Nintendo ya tiene un prototipo en pruebas de unas gafas “VR”



- Hardware independiente de Switch 2

- Realidad mixta

- Uso doméstico, no para parques temáticos

- Pantalla MicroLED

- Sorprendentemente Google está involucrada de alguna manera en el desarrollo pic.twitter.com/e60yNchmsy — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) September 3, 2023

Leak Express : Nintendo a déjà un prototype de casque "VR" en test



- Matériel indépendant de la Switch 2

- Réalité mixte

- Usage domestique, pas destiné aux parcs d'attractions

- Écran MicroLED

- Étonnamment, Google est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le développement

Des détails encore bien flous

Un marché VR en pleine expansion

Il semblerait que Nintendo soit sur le point de faire une incursion pour le moins courageuse dans le monde de la réalité virtuelle, un domaine qui fait briller beaucoup d'yeux mais qui déçoit tout autant.Selon un article récent de DualShockers , un leaker réputé appelé Nash Weedle connu pour avoir leaké l'existence de Metroid Dread près d'un an avant son annonce, aurait évoqué l'existence d'un projet de dispositif VR en cours de développement chez Nintendo.Voici ce qu'il a déclaré sur X (anciennement Twitter) :Que nous pourrons traduire ainsi :Si cette information s'avère exacte, cela marquerait un nouveau tournant pour la firme japonaise, qui a toujours été prudente en matière d'adoption de nouvelles technologies, pour s'être fait bien peur avec des échecs comme le Virtual Boy. On ne peut en tout cas que saluer l'effort de Nintendo pour rechercher à élargir le marché, même si le segment de la réalité virtuelle ou augmentée nous semble bien difficile à appréhender compte tenu du public relativement restreint qui s'y intéresse encore aujourd'hui.Pour l'instant, les détails précis concernant ce potentiel dispositif VR sont rares. Le leaker n'a pas fourni d'informations concrètes sur les spécifications techniques, le design ou même les jeux qui pourraient accompagner le lancement de ce matériel. On ne va pas trop lui en demander non plus, et espérer des infos prochainement au sujet de ce nouveau développement hardware.Compte tenu de l'histoire de Nintendo en matière d'innovation et son envie de proposer du hardware pour répondre à un besoin software, il est possible que la société apporte une approche unique à la VR, différente de ce que proposent actuellement les leaders du marché comme Oculus ou HTC Vive qui sont eux aussi engagés dans une course à la puissance pour un réalisme toujours plus saisissant dans les applications proposées.La réalité virtuelle est un secteur en pleine croissance, avec de plus en plus de joueurs et de développeurs s'y intéressant, même si le succès commercial des appareils n'est pas toujours en rapport avec les investissements colossaux consentis par les multinationales en mesure de les réaliser.Si Nintendo décide de se lancer dans cette aventure, cela pourrait signifier une augmentation significative de la base d'utilisateurs de la VR, et surtout des jeux avec les licences de Nintendo pour porter le nouvel appareil. Avec le succès continu de la Switch, la combinaison d'une console portable avec des capacités VR pourrait offrir des expériences de jeu inédites, si d'aventure l'appareil était un add-on à la console principale.Evidemment, il nous faut rappeler qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Nintendo n'a fait aucune annonce officielle concernant un éventuel dispositif VR. Comme toujours, on prendra ces informations avec des pincettes et patienterons le temps qu'il faudra dans l'espoir qu'un jour, la firme infirme, confirme, ou présente autre chose au public !Source : DualShockers