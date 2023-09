Détecteur Pikmin : une application en réalité augmentée accessible sur votre navigateur mobile

Galerie images 05/09/2023





Il ne s'agit pas d'une application disponible sur les Stores, mais tout simplement d'une application proposée sur tout navigateur mobile. Pourquoi mobile ? Parce qu'il faut que l'appareil soit doté d'un détecteur de mouvements sur lequel le jeu est basé.Le principe de Détecteur Pikmin, disponible en français comme vous pouvez le voir sur ces captures, est de trouver les Pikmin autour de vous pour les lancer à la collecte de trésors. Rien de nouveau sous le soleil des Pikmin nous direz-vous, et vous aurez un peu raison. "Un peu", car c'est bien une des premières fois que nous avons pu expérimenter la réalité augmentée depuis notre navigateur (d'aucuns pourra dire que si ça ne porte pas le mom de "Pikmin", ça ne nous intéresse pas, et on ne pourra pas vraiment lui donner tort !).Si vous lisez cette actualité depuis votre PC, vous pouvez scanner le QR Code ci-dessous avec l'appareil photo de votre smartphone, ou si vous êtes déjà sur mobile comme une majorité de nos lecteurs, vous pouvez cliquer sur ce lien . Cela ouvrira une nouvelle fenêtre dans votre navigateur par défaut sur le site de Nintendo.Le jeu est plus une expérience amusante qu'un jeu abouti, mais le concept est toutefois intéressant : vous commencez à déterrer des Pikmin, que vous lancez ensuite à la recherche de trésors. De trésor en trésor, il faudra que l'équipe soit de plus en plus nombreuse, de façon à porter des objets de plus en plus lourds parmi lesquels on vous citera par exemple une Game Boy Advance SP et un Joy-Con. En tout, ce sont pas moins de 20 objets que vous allez récupérer autour de vous.On s'est laissé prendre au jeu et on a collecté les 20 items "cachés" chez votre dévoué : malheureusement, l'expérience est un peu faussée par le manque de reconnaissance de l'environnement autour de vous, l'application n'étant pas capable de vraiment détecter différents niveaux comme le sol ou une table. Les Pikmin ont ainsi l'impression de voler à travers les airs, ce qui pose moins de problème quand votre équipe est avant tout constituée de Pikmin luisants.On ne peut que saluer l'initiative néanmoins, au moment même où des rumeurs portées par un leaker connu appelé Nash Weedle surgissent concernant la possible expérimentation d'un appareil exploitant la réalité virtuelle.Avez-vous testé l'application Pikmin Finder / Détecteur de Pikmin ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou à venir échanger sur le canal #autres-jeux de notre serveur notre Discord