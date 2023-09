Nintendo Treehouse : résumé des 20 minutes de gameplay de Super Mario Bros. Wonder

Nintendo Treehouse: Live - Super Mario Bros. Wonder 09/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a récemment ajouté une vidéo de 20 minutes de gameplay du prochain hit de la firme, Super Mario Bros. Wonder. La vidéo, disponible sur YouTube dans la série des Nintendo Treehouse, offre un aperçu détaillé du jeu, mettant en lumière les différents personnages, les mécanismes de jeu et les environnements que les joueurs peuvent attendre de ce titre dont on sait un peu plus de choses depuis le SMBW Direct de jeudi . Les fans de Mario seront ravis de voir les nouvelles fonctionnalités et la fraicheur que ce jeu attend apporter aussi bien à la franchise qu'au genre du jeu de plateforme.La vidéo de gameplay dévoilée par Nintendo Treehouse met en avant plusieurs aspects du jeu. On a bien entendu regardé avec autant de passion que d'intérêt cette vidéo qui se compose de plusieurs sections :- Début - 4min40 : Premier niveau avec Daisy pour comprendre les mécaniques de jeu- 4min40 - 6min30 : exemple de "Badge challenge" avec Toad jaune qui va ici apprendre à rebondir contre les murs pour progresser dans le niveau. Le personnage peut rebondir deux fois, pour aller plus haut le long de la paroi, ou rebondir de l'autre côté pour poursuivre son escalade.- 6min30 - 13min45 : jeu à deux, avec Peach Elephant et Luigi, dans lequel le badge du super saut est utilisé (saut plus puissant comme dans Super Mario Bros 2 quand on pressait bas quelques instants pour faire un super saut). Peach prend un nouveau power-up appelé la foreuse qui permet de creuser sous le sol mais aussi juste au niveau du plafond des grottes. Le niveau montre aussi le jeu en ligne avec l'aide que peuvent apporter vos amis dans un niveau en laissant une représentation et un item en cadeau.- 13min45 - 18:00 : avec Mario et Yoshi, qui est un personnage spécial car il ne peut pas prendre de dommages. Le niveau se passer avec un badge qui permet de voleter. Mario peut chevaucher Yoshi... même en éléphant ! La Flower Seed permet cette fois de bénéficier d’étoiles d’invincibilité qui tombent du ciel pour tout dégommer sur son passage- 18min00 - fin : avec le badge parachute, les 4 joueurs tentent tant bien que mal d’arriver au bout du niveau, agressés par un ennemi éléphantesque !Vous l’aurez compris, la vidéo nous permet donc de découvrir différents personnages jouables, dont Mario, Luigi, Peach et Toad, chacun ayant des capacités similaires mais des items personnalisés pour progresser dans les niveaux.De plus, la vidéo met en lumière les mécanismes de jeu innovants, tels que la possibilité pour les joueurs d’utiliser des badges donnant des aptitudes spéciales pour résoudre certains puzzles et surmonter des obstacles.Super Mario Bros. Wonder propose une variété d'environnements. La vidéo de Nintendo Treehouse montre certains de ces environnements, colorés et plein de surprises avec les fleurs Cancan qui nous donneront des indices pour trouver tous les éléments cachés dans le niveau.Super Mario Bros Wonder sort le 20 octobre 2023 sur Nintendo switch.