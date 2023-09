Shigeru Miyamoto n'était pas fan du design de Mario Eléphant

Pour ce qui est de Wonder, ce n'est pas comme si M. Miyamoto était à disposition tout le temps, chuchotant par dessus nos épaules ou quelque chose comme ça

C'était une phase où nous avions encore des visuels provisoires pour Mario Éléphant, et nous avions déjà prévu d'ajuster les visuels, mais il était venu jeter un coup d'œil avant cela et il nous a dit simplement que 'ça ne ressemble pas à un personnage Mario.'

Le producer de Super Mario Wonder, Takashi Tezuka, et son Director sur le jeu Shiro Mouri ont tous deux joué le jeu des questions et réponses avec les sites spécialisés américains. Après un entretien avec Wired dont on a parlé dans nos colonnes dès hier, c'est maintenant dans un article d'IGN qu'on découvre de nouvelles "révélations" sur le développement du jeu.Ainsi, Takashi Tezuka a indiqué que Shigeru Miyamoto n'avait pas été omniprésent lors du développement de Super Mario Wonder :Pour autant, le papa de Mario est un homme respecté, évidemment, et ses propos largement écoutés, sinon analysés, par les équipes qui ont la chance de bénéficier de son feedback. Et l'un de ces feedbacks a concerné le design de Mario Eléphant :Le résultat, on le connait : les fans ont bien accueilli cette première transformation présentés lors de l'annonce de Super Mario Bros Wonder lors du Nintendo Direct du 21 juin 2023. On se doute bien que les designers ont retravaillé leur concept pour aboutir au personnage lourdeau et maladroit qu'on a découvert dans le jeu, sur la base des retours de M. Miyamoto.A lire aussi : notre compte-redu du Super Mario Wonder Direct du 31 août 23 Source : IGN