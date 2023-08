Super Mario Bros. Wonder : Wired s'entretient avec Takashi Tezuka et Shiro Mouri

Un monde de liberté et d'innovation

Des Défis de Développement

Super Mario Bros. Wonder Direct - 31/08/2023 31/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo revient aux racines de défilement latéral 2D de la franchise Mario avec "Super Mario Bros. Wonder", tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités innovantes. Dans une interview récente avec WIRED, le producteur Takashi Tezuka et le directeur Shiro Mouri ont partagé des détails sur le développement du jeu et les nouvelles fonctionnalités qui attendent les joueurs.Le jeu transporte Mario du Royaume Champignon au Royaume Fleur, un monde particulièrement vivant où la flore parle et des objets spéciaux peuvent transformer l'environnement entier.Contrairement aux anciens jeux Mario, où les joueurs devaient maîtriser des niveaux difficiles par répétition, "Wonder" offre plus de liberté pour décider comment jouer.On a pu voir lors du Super Mario Bros Wonder Direct que les joueurs pourront équiper des badges qui confèreront différentes capacités. Cela en plus de nouvelles formes de power-up, comme la capacité pour les personnages de se transformer en éléphant qui crache de l'eau ou une foreuse.L'absence de délai pour finaliser le prototype du jeu a permis aux développeurs de tester plusieurs idées, y compris l'utilisation de plusieurs badges simultanément. Cependant, cette idée a été abandonnée au profit d'un seul badge à la fois, car cela rendait le jeu trop complexe et moins amusant, un peu trop zeldaesque au goût de Tezuka et Mouri.L'introduction de plantes éponymes qui transforment le monde a posé des défis aux développeurs, étant donné le grand nombre de jeux Mario précédents. Cependant, Tezuka souligne que, bien que "Wonder" soit axé sur l'action, l'équipe doit continuer à viser l'inattendu pour éviter l'ennui, tant pour les joueurs que pour les créateurs. Il encourage son équipe à abandonner leurs croyances limitantes et à poursuivre ce qui semble cool et amusant.Pour plus d'informations sur les annonces récentes de Nintendo, consultez notre récapitulatif du Super Mario Bros. Wonder Direct Avec "Super Mario Bros. Wonder", on voit que Nintendo cherche à réinventer la franchise tout en restant fidèle à ses origines, en poussant Mario encore plus loin dans ce qui fait de la série un incontournable du jeu de plate-forme. Avec plus de 2000 idées apportées par l'équipe lors du développement, nul doute que de nombreuses surprises nous attendent dans Super Mario Bros Wonder le 20 octobre 2023 sur Switch !Source : WIRED