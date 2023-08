Les nouvelles expressions de Mario et Luigi dans Super Mario Bros Wonder comparées à celles de Charles Martinet

Comparaison des voix dans Super Mario Bros Wonder

Que d'attente pour Super Mario Bros Wonder

Aujourd'hui, Nintendo a diffusé un Super Mario Bros Wonder Direct qui a apporté de nombreuses informations sur le jeu à venir. A cette occasion, l'une des nouveautés les plus attendues étaient les voix en remplacement de celles faites par Charles Martinet , comme doubleur de Super Mario et Luigi. Charles Martinet a prêté sa voix au célèbre plombier depuis plus de 30 ans, et son départ marque la fin d'une époque.Avec le départ de Charles Martinet, de nombreux fans se demandaient comment seraient les voix de Mario et Luigi dans Super Mario Bros Wonder. Une comparaison des voix de Mario et Luigi dans le jeu avec celles de Charles Martinet a été réalisée par le site GameXplain que vous pouvez voir ici :Dans cette vidéo de moins de 1 minute 30, on peut entendre les différences entre les voix des personnages dans le jeu et les expressions qu'utilisait Charles Martinet. Bien que les nouvelles voix soient différentes, elles sont toujours familières et fidèles aux personnages : les acteurs se sont largement inspirés de l'âme donnée à Mario et Luigi par M. Martinet au cours de sa carrière. Une sorte d'hommage respectueux que les fans devraient apprécier.Malgré le changement de voix, les attentes pour Super Mario Bros Wonder restent élevées. Le jeu promet de nombreuses nouveautés et des aventures passionnantes pour Mario et Luigi. Si vous avez manqué les toutes premières informations sur le jeu, vous pouvez consulter notre dossier précédent consacré à Super Mario Bros Wonder.Et vous, que pensez-vous des nouvelles voix de Mario et Luigi ? Après tout, elles ne sont pas si fondamentalement différentes... mais on ne sait pas encore qui est derrière ces voix. N'hésitez pas à nous indiquer ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à nous rejoindre sur Discord pour échanger avec la communauté de fans de Super Mario !Source : YouTube via GoNintendo