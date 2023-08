C'est officiel : Charles Martinet ne sera plus la voix de Super Mario

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

Charles Martinet est depuis longtemps la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo, depuis Super Mario 64. Aujourd'hui, Charies joue un tout nouveau rôle, celui d'ambassadeur. Dans le cadre de cette transition, il se retirera de l'enregistrement des voix de personnages pour nos jeux, mais continuera à voyager dans le monde entier pour partager la joie de Mario et interagir avec les joueurs. mais il continuera à parcourir le monde pour partager les joies de Mario et interagir avec vous tous !



Ce fut un honneur de travailler avec Charles pour donner vie à Mario pendant tant d'années et nous tenons à le remercier et à lui rendre hommage. Nous tenons à le remercier et à lui rendre hommage. un message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto et de Charles lui-même, que nous publierons ultérieurement.

C'est une nouvelle qui a pris de court toute la communauté ce lundi 21 août 2023 : Charles Martinet, la voix emblématique de Mario depuis plus de 25 ans, ne prêtera plus sa voix au célèbre plombier moustachu. Mais qu'on se rassure, il ne quitte pas complètement l'univers de Mario.Voici ce que Nintendo a communiqué sur X (anciennement Twitter) :Dans ce message, on peut lire :Charles Martinet ne sera donc plus la voix du plombier moustachu dans les jeux Mario à venir. Il continuera par contre à être étroitement associé à la franchise car Nintendo l'a nommé "ambassadeur Mario". Ce rôle lui permettra de rester connecté à la communauté et à l'univers qu'il a aidé à façonner et qu'il a même personnifié lors de nombreux événements autour de la planète.Les raisons exactes de cette décision n'ont pas été explicitement mentionnées, il est toutefois clair que Charles Martinet et Nintendo souhaitent préserver leur relation mutuellement bénéfique. Il faut dire que M. Martinet a marqué de manière positive et indéniable la franchise Mario. Sa voix est devenue synonyme du personnage, et il est difficile d'imaginer Mario sans l'enthousiasme et la joie que Charles Martinet a apportés au rôle.On se souvient de l'émotion d'une partie de la communauté quand on a appris que la voix de Mario dans Super Mario Bros Le Film serait assurée par Chris Pratt, ou encore quand des doutes ont été émis quant au doublage de Mario dans Super Mario Bros Wonder . Ces dernières craintes étaient donc fondées, puisque nous apprenons aujourd'hui que Charles Martinet ne doublera donc plus Mario.Désormais, M. Martinet assumera un rôle d'ambassadeur. Bien qu'il ne soit plus la voix derrière le personnage, il continuera à représenter Mario lors d'événements et de conventions, partageant sa passion avec les fans du monde entier. A PN, nous nous souvenons d'une rencontre aussi sympathique qu'émouvante avec l'acteur lors d'un E3, à l'occasion d'une de ces soirées dont l'E3 avait le secret.La voix de Mario va certainement nous manquer, mais on ne peut que se réjouir que Charles Martinet reste une figure emblématique de l'univers Nintendo au delà du doublage auquel il nous avait habitué jusqu'ici. Nous attendons le message vidéo de Shigeru Miyamoto prochainement, il semblerait que ce communiqué soit nécessaire dans le cadre de la communication autour de Super Mario Wonder, Nintendo ayant un événement Nintendo Live 2023 planifié pour le 1e week-end de septembre aux Etats-Unis.Sources : Polygon