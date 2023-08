Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections débarque le 17 novembre sur consoles

Un retour épique dans l'univers de Naruto

Des éditions pour tous les goûts

Des bonus pour les précommandes

Les fans de Naruto et Boruto ont de quoi se réjouir ! Bandai Namco Europe a annoncé la sortie imminente de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections pour le 17 novembre 2023. Cette nouvelle aventure sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et, bien sûr, Nintendo Switch. Quant aux joueurs PC, ils devront patienter un peu plus longtemps pour connaître la date de lancement sur STEAM.Le jeu promet de nous replonger dans les combats mémorables de la saga Naruto, tout en introduisant un arc narratif inédit centré sur Boruto. Avec un panel de plus de 130 personnages jouables, dont trois nouveaux membres de l'organisation de Kara - Boro, Delta et Koji Kashin, l'expérience s'annonce riche et intense.Outre le jeu de base, plusieurs éditions sont proposées aux fans :- Édition Standard : Le jeu dans sa version de base.- Édition Deluxe : Le jeu, une tenue Deluxe Bonus, et un Season Pass incluant une tenue bonus et 5 personnages supplémentaires à venir.- Édition Ultimate : Tout le contenu de l'édition Deluxe, enrichi de 5 tenues et 2 accessoires exclusifs.- Édition Collector : Le jeu, un steelbook, deux figurines exclusives et une jaquette réversible.- Édition Collector Premium (exclusive à la boutique Bandai Namco) : Tous les avantages de l'édition Collector, avec des ajouts tels que 6 cartes à collectionner, un rouleau exclusif, le Season Pass et ses bonus, ainsi que les contenus des éditions Deluxe et Ultimate.On vous l'accorde, ça commence à faire beaucoup de références différentes pour un seul et même jeu, chacun ayant donc son petit lot de goodies virtuels ou physiques différent :Pour ceux qui précommanderont le jeu, trois tenues exclusives seront offertes : deux pour célébrer les 20 ans de l'anime avec Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa, et une tenue "Ultime Combat" pour Naruto. De plus, les détenteurs de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER auront droit à deux contenus exclusifs : le t-shirt Nanashi et la tenue Merz.Pour en savoir plus sur Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, n'hésitez pas à consulter le site officiel de Bandai Namco ou à suivre les actualités sur leur compte Twitter.Source : Communiqué de presse