Chants of Sennaar : un voyage linguistique et mystérieux à découvrir dès le 5 septembre

Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et rétablir l'Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d’êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d'un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution.

Un monde riche en mystères

Un défi linguistique

Un voyage sensoriel

Plongez dans l'univers énigmatique de Chants of Sennaar, un jeu d'exploration et de puzzle qui vous invite à déchiffrer des langues anciennes pour dévoiler les secrets d'une tour mythique. Découvrez la démo gratuite et précommandez dès maintenant pour une expérience immersive inédite.Focus Entertainment, en collaboration avec le studio toulousain Rundisc (à l'origine de Varion disponible sur Switch), lève le voile sur Chants of Sennaar à travers une toute nouvelle bande-annonce de présentation de son gameplay.Ce jeu d’exploration et de puzzle, prévu pour le 5 septembre, sera disponible sur toutes les machines dont la Nintendo Switch. Et bonne nouvelle pour les joueurs : une démo gratuite est d'ores et déjà accessible sur toutes les plateformes, nous offrant un avant-goût de cette aventure fascinante.Voici la bande-annonce en question :Quant à l'histoire, voici ce que nous en dit le communiqué de presse officiel :Chants of Sennaar nous transporte dans un monde fantastique où les langues anciennes sont au cœur de l'énigme. Inspiré du mythe de Babel, le jeu nous invite à explorer une ville mystérieuse dominée par une tour imposante. Notre mission ? Décoder des langues anciennes, résoudre des énigmes, jouer à des mini-jeux, tout en évitant les gardes et les pièges qui jalonnent notre parcours.Chaque dialecte rencontré dans Chants of Sennaar possède sa propre grammaire et syntaxe, s'inspirant de langues réelles. Cette complexité linguistique enrichit l'expérience de jeu, nous plongeant dans un défi captivant. De plus, chaque niveau de la tour se distingue par son propre peuple, sa culture, son architecture et sa technologie, offrant une diversité et une richesse à chaque étape de notre aventure.L'univers du jeu, inspiré des bandes dessinées européennes, est sublimé par une bande son émouvante et poétique, qui sera disponible sur Steam dès la sortie du titre.Pour tous ceux qui sont impatients de se lancer dans cette aventure, une réduction de 10 % est offerte pour toute précommande.Source : Communiqué de presse