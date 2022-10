Sérieusement, vous auriez voulu un film entier avec la voix de Charles Martinet ?

La création de Shigeru Miyamoto, compromis visuel pour cause de difficulté à représenter de manière pixelisée un petit bonhomme bondissant dans tous les sens, n’a pas de véritable personnalité. Il ressemble à un personnage ordinaire, n’a pas l’impertinence d’une Bayonetta ou la profondeur d’un Solid Snake ou même une certaine cool attitude de Sonic que de nombreuses personnes ont pu étoffer dans des livres ou des séries animées. Cela a suffit pour faire deux films avec Sonic. Mais créer une histoire avec Mario qui vit des aventures quotidiennes, on n’a pas eu cela depuis très longtemps et on ne peut pas dire que cela fut un succès dans le passé. Rappelez vous la vieille série animée avec Mario dont vous pourrez revoir un épisode ici via YouTube ou le désastre du premier film.





Pourquoi ? Tout simplement parce que dans un jeu vidéo, Mario ne parle quasiment pas. Il émet quelques mots mais jamais une phrase complexe. Charles Martinet a donc créer une manière très joyeuse de faire parler Mario mais il n’a jamais proposé à sa manière de faire parler Mario avec plus de 5 mots d’affilée. On comprend qu’avec cette limitation initiale, se lancer dans un film d’animation d’au moins 1h30 est un sacré exercice d’équilibriste. Entendre Mario parler à la manière de Charles Martinet pendant tout le film aurait été très délicat pour nos oreilles au-delà de quelques minutes.



[SFM] Mario's NightMare 10/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous apprécions beaucoup les productions de NDY comme celles présentées ci-dessous (allez voir leur site !). Mais comme on peut le constater, Mario parle peu. Cela passe sur un format court. Ici nous sommes sur un format long et ce type de doublage vocal n’est clairement pas possible. Pas étonnant donc que Universal et le studio Illumination se soient tournés vers un acteur ayant réussi le doublage d’un personnage de synthèse pendant deux films complets, le Emmet des films La Grande Aventure Lego, un doublage réalisé par Chris Pratt.

Pour que le film The Super Mario Bros. Movie fonctionne, Nintendo, le studio d'animation Illumination et Pratt doivent trouver le moyen de combler ce vide sans heurter les éléments de Mario que nous avons l'impression de connaître et auxquels nous nous accrochons depuis des décennies. C'est une tâche incroyablement difficile, et cela va bien au-delà d'une voix ou d'un accent, même si cela doit commencer par là. Comme si cela ne suffisait pas, le Mario de ce film devra, d'une manière ou d'une autre, ancrer le public dans le monde intensément surréaliste et absurde du Royaume Champignon (ce qui expliquerait pourquoi, dans la bande-annonce, il semble être un visiteur surpris plutôt qu'un habitant).

La première bande annonce montre pour le moment très peu de la performance de Pratt en Mario. Il faut y aller en douceur pour habituer le public connaisseur du personnage à accepter quelque chose de différent. Même si on peut comprendre que la voix française de Mario est absolument parfaite dans cette bande-annonce, ne critiquons pas trop vite Chris Pratt. Attendons la sortie du film, la découverte du monde endiablé, les seconds rôles, une histoire qui tienne la longueur sans ventre mou dans une grosse partie du film. Nous avons bien eu des Pokémon magnifiques à l’écran dans le film Détective Pikachu alors qu’ils sont toujours autant quelconques dans les prochains jeux vidéo. C’est une proposition pour le cinéma. Mario reste avant tout un personnage de jeux vidéo, il sera rebondir sans problème de cet éventuel problème de voix.

Si Charles Martinet a salué les nombreux messages de soutien de d’affection des fans, témoignant de leur attachement pour le reconnaître comme la seule véritable voix de Mario, il n’empêche que doubler un film n’est pas du tout la même chose que doubler un jeu vidéo. Comprenons nous bien : nous adorons ce grand monsieur au grand cœur, mais son absence du film n'est pas totalement anodin (un caméo reste possible cependant).Pour comprendre le problème que le studio Illumination a dû surmonter, il faut déjà se poser la question suivante : qui est Mario ? Cette icône du jeu vidéo, reconnaissable entre tous, a un accent italien, a été un temps un plombier, sauve la princesse Peach régulièrement et possède comme adversaire Bowser. Hormis sa tenue bleue et rouge, et ses moustaches, on ne connait pas grand-chose de plus sur le bonhomme.