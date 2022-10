Bayonetta 3 : peu importe la puissance disponible, nous pousserons toujours aux limites la machine

Hideki Kamiya de PlatinumGames est connu pour ne pas utiliser la langue de bois. S'il a quelques chose à dire, il ne prend pas de pincettes et reste très franc sur le sujet, au grand dam des dirigeants de Platinum qui se sentent toujours un peu inquiet quand il prend la parole. Lors d'une récente interview avec Videogames Chronicle où le studio de développement a beaucoup été questionné sur leurs liens avec Microsoft, suite à l'échec de Scalebound, projet annulé en 2017 et l'absence de portage de leurs derniers titres sur Xbox, un volet de la discussion a porté sur Bayonetta 3. La sorcière revient sur Switch le 28 octobre 2022 en exclusivité. On attend du studio une nouvelle prouesse technique sur la console de Nintendo et c'était justement une des interrogations. Avec autant d'ancienneté, peut-on vraiment aujourd'hui sortir un titre AAA sur Switch qui tienne la route sans faire d'importantes concessions ?



Bayonetta 3 | Cover Story Reveal Trailer 10/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fondamentalement parlant, en tant que créateur, je ne me sens pas dépendant du matériel. Nous avons le matériel en face de nous, et quel que soit le matériel, quel que soit l'environnement pour lequel nous développons le jeu à ce moment-là, nous essayons de tirer le meilleur parti de ce que nous avons et de nous sentir bien avec ça.

Et c'est exactement comme cela que nous avons abordé Bayonetta 3 : nous devions utiliser tout le potentiel du matériel dont nous disposions. Et comme je l'ai dit, cette mentalité sera la même sur toutes les plateformes matérielles pour lesquelles nous développons des jeux à l'avenir, et non une mentalité limitée à la Nintendo Switch.



Bayonetta 3 - La sorcière en action (Nintendo Switch) 10/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même si les équipes ont dû bosser dur pour optimiser le code afin d'obtenir une fluidité d'actions satisfaisante en mode portable et en mode docké, le développement de Bayonetta a toujours pris en compte les capacités de la console pour en tirer le maximum. Ici, nous ne sommes pas dans la situation d'Ubisoft ou des autres grands éditeurs qui développent leurs titres pour l'ensemble des supports, pensent le jeu pour les versions plus puissantes et tentent ultérieurement de faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire tourner leur titres sur Switch, avec son lot de sacrifices plus ou moins préjudiciables. Avec Bayonetta 3, le projet a toujours été pensé pour la Switch et en listant ce qu'il était possible de coder dessus, ils ont construit le gameplay du jeu pour qu'il tienne la route sur la console.



Everything New In Bayonetta 3 | Exclusive Cover Story Breakdown 10/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se doute tout de même qu'avec Nintendo comme partenaire ancien, Kamiya ne va dire une boulette qui pourrait fâcher son studio avec Big N.











Il est évident que (l'ancien directeur général des licences et directeur général des ventes et de la planification de Nintendo, Takao) Yamane n'a pas quitté Nintendo en mauvais termes et le partenariat que nous avons avec Nintendo est très important pour nous en ce moment et le restera à l'avenir. Je pense qu'avec l'arrivée de Yamane-san, PlatinumGames peut certainement construire une relation encore plus forte avec Nintendo à l'avenir. Cela ne peut être qu'une chose positive pour PlatinumGames. Donc oui, nous sommes très heureux de l'avoir à bord. N'oublions pas l'arrivée récente au sein de Platinum Games de Yamane Takao en tant que Chief Business Officer. Yamane Takao a travaillé 27 ans au sein de Nintendo et à des postes clés avancés, comme Director Sales and Planning chez Nintendo of Europe ou Vice Président de Nintendo France. Une carte de compétence qui fait dire à Atsushi Inaba, CEO de Platinum Games, que Nintendo et leur studio vont collaborer encore pendant un long moment. Mais on découvre aussi que M Kamiya est personnellement vraiment fan de la Switch, car elle correspond tout à fait à ses habitudes de vie.

Personnellement, c'est une préférence très orientée vers mon style de vie, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il m'est très difficile de rester assis devant la télévision pour jouer à des jeux. Pour moi, je m'allonge et je joue aux jeux en mode portable et j'apprécie les jeux de cette façon, et c'est la principale raison pour laquelle j'aime la Nintendo Switch.

C'est la raison principale pour laquelle j'aime la Nintendo Switch. Lorsque le nouveau matériel que Nintendo décidera de lancer arrivera, j'espère personnellement qu'il aura toujours cet élément portable afin qu'il puisse soutenir mon style de vie consistant à jouer à des jeux en position allongée !



Meet Viola, the NEW Bayonetta 3 Character! | Exclusive Gameplay Breakdown 10/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le message est donc lancé mais gageons que ce n'est pas Kamiya qui poussera à lui seul Nintendo à sortir une Switch plus puissante. Jouer à de nombreux titres de manière portable est une véritable plus-value apportée par la Switch par rapport à la concurrence. Ok elle est dans la force de l'âge, ok elle n'est plus dans la course de la puissance (elle ne l'a jamais été), mais de nombreux joueurs ayant leur PC ou une grosse console Sony ou Microsoft ont souvent une Switch en parallèle pour pouvoir se faire quelques titres dans les transports ou confortablement allongé.





Est-ce qu'un studio comme Platinum Games est dans la confidence des prochains projets de Nintendo ? On est persuadé que si Nintendo a fait tourner discrètement quelque chose de sa next gen auprès de studios triés sur le volet, Platinum Games en fait partie.