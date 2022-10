Nouveaux amiibo Splatoon 3 : date de sortie, photos et équipement débloqué

Avis aux Inklings et Octalings !



Les amiibo Splatoon 3 feront leur arrivée le 11/11, utilisez-les pour sauvegarder vos tenues favorites et obtenir de l'équipement exclusif ! pic.twitter.com/HtsDoNTUjC — Splatoon France (@Splatoon_FRA) October 11, 2022

Splatoon 3 est disponible depuis un mois maintenant, mais nous n'avions plus de nouvelles des amiibo promis après la sortie. Le compte Twitter officiel de Splatoon nous détaille ce qu'il nous manquait, avec d'abord une date de sortie, et une petite vidéo explicative du rôle des amiibo Splatoon dans Splatoon 3 :Il faut reconnaître que les figurines sont très réussies, les gros plans de la séquence vidéo ci-dessus le prouveront : l'Inkling jaune, l'Octaling bleu et le Salmioche vous permettront de recevoir de l'équipement spécial.Tout ce petit monde sera disponible le 11 novembre prochain, donc, et devraient être disponibles sur vos sites préférés d'ici peu en précommande.