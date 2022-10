Encore des infos Pokémon Violet et Ecarlate : rendez-vous demain mercredi 12 octobre 2022 à 15h

Le rythme ne ralentit pas pour The Pokémon Company qui nous alimente très régulièrement en nouvelles informations au sujet de son prochain jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch le 19 novembre 2022.Demain, mercredi 12 octobre 2022, la firme nous donne rendez-vous à 15h, heure française, pour découvrir au moins une nouvelle vidéo, et on l'espère de nouveaux détails sur le jeu.La semaine passée, on a ainsi pu découvrir une nouvelle séquence de 14 minutes au cours de laquelle on a fait le plein d'infos et on avait d'ailleurs détaillé tout le contenu de cette vidéo dans cette news Mercredi, The Pokémon Company devrait donc nous donner de nouvelles informations encore, histoire de convaincre ceux qui oseraient croire qu'une petite pause est possible après la sortie de Légendes Pokémon: Arceus !Il nous tarde de découvrir cette nouvelle vidéo dès demain, mercredi 12 octobre, à 15h. Quels éléments seront-ils dévoilés dans cette vidéo ? N'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire ci-dessous... ou sur notre espace de discussion sur Discord Source : Nintendo Everyything