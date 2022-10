Pokémon Ecarlate & Violet : toutes les infos de la nouvelle bande annonce

Partez à l'aventure dans Paldea | Pokémon Scarlet et Pokémon Violet 10/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les combats Pokémon et la Téracristallisation

La Team Star

Fabriquer vos propre CT et les échanges

Les Épices Secrètes

La voie du maître

La personnalisation et l’appareil photo

Les raids Teracristal

Les pique-niques

En effet ce jour The Pokémon Company nous a proposé une grande bande annonce sur les jeux Pokémon Ecarlate et Violet avec de nombreuses images et informations sur les prochaines aventures qui nous attendent dans ces prochains opus au cours d'une vidéo de près de 15 minutes.Nous allons vous détailler un aperçu des périples et nouveautés qui seront disponibles à Paldéa.Nous pouvons voir notre dresseur se balader dans les plaines de Paldéa accompagné de son Pokémon Coiffeton, lors des combats même au début nous auront la possibilité d’avoir la Téracristallisation. Vous aurez la possibilité d’engager le combat de façon tour par tour afin de pouvoir procéder à la capture.Vous croiserez des Pokémon brillants dans la nature, pas de panique ce ne sont pas des shiny, ces Pokémon sont des Pokémon Teracristalliser dans la nature. Vous pourrez donc en attraper avec des types différents.Vous pourrez aussi engager des combats auto avec votre Pokémon en tête de votre équipe, cette commande nommée « en avant » permet à votre partenaire d’engager le combat tout seul afin de gagner du temps sur le farm d’expérience. Il pourra aussi en cas de besoin récupérer des objets dans la nature avec cette nouvelle commande.Un système d’indication vous permettra de mettre un point sur votre carte afin de vous diriger vers les lieux que vous souhaitez sans vous perdre et ainsi profiter de votre monture Pokémon pour vous balader sur ce monde ouvert.Lors de votre aventure vous aurez un objectif nommé « objectif Stardust », il consiste à affronter les trouble faits de l’école dans différents repaires sur la carte. Il s’agit là d’un de vos objectifs principaux concernant votre nouvelle aventure.Une fois rentré dans le repaire vous devrez affronter les sbires de la Team Star avec vos Pokémon en utilisant la commande « en avant ». Quand tous les sbires seront vaincus il vous restera néanmoins la chef de la Team Star « Méla » elle est coriace et devra être affrontée en combat en tour par tour pour la vaincre.Les Capsules Technique, ou CT, permettent aux Pokémon d’apprendre de nouvelles capacités. Dans ces jeux, un appareil inédit présent dans tous les Centres Pokémon permet de créer ses propres CT : la Machine à CT. Les joueurs et joueuses pourront utiliser leurs Points de Ligue (PL) et les échantillons laissés par les Pokémon sauvages après un combat pour confectionner des CT. Les PL peuvent être obtenus en avançant dans l’histoire, ou en échangeant des échantillons de Pokémon.La sélection de CT disponibles s’étoffe au fil de l’aventure. Les CT sont à usage unique, mais avec les PL et les échantillons nécessaires, il sera possible d’en créer à volonté grâce à la Machine à CT.Lors de votre aventure à Paldéa vous pourrez à tout moment sur la carte procéder à un échange avec un joueur en ligne. Lors de la vidéo de présentation notre protagoniste échange un Girafarig. Celui-ci ne manquera pas de nous surprendre, il a une évolution en forme de Paldéa, nous retrouverons toutes les informations sur ce Pokémon dans le pokédex.Lors de votre aventure, un autre des objectifs est : un parfum de légende : chercher des ingrédients rares, nommés Épices Secrètes, aux côtés de Pepper, un élève de classe supérieure.Celui-ci vous enverra à la recherche d’épices secrètes sur la région de Paldéa, il vous faudra dans certaines situations affronter des Pokémon Dominant. Les combats seront plus rudes et nécessiteront une stratégie plus importante afin d’être remporté.Cet objectif est un des plus connus, en effet il s’agit de la chasse aux badges de la région. Il vous faudra affronter les champions d’arènes qui seront là pour vous ralentir sur votre voie. Mais avant toute confrontation il vous faudra passer par des épreuves au préalable pour démontrer votre détermination et votre force avant d’engager le combat.Ne vous en faites pas vous serez accompagné par la dresseuse Menzi lors de cette aventure. Elle vous donnera un maximum d’informations afin de réussir dans cette voie.Comme dans les précédents opus Pokémon Epee & bouclier vous aurez la possibilité de personnaliser comme il vous semble votre dresseur. De la coiffure à la forme des yeux ainsi que leur couleur vous aurez un grand champ de possibilités. N’hésitez pas à mettre votre meilleur profil en avant avec la fonctionnalité qui fait son grand retour depuis Pokémon Lune & Soleil, nous avons nommé l’appareil photo.Il vous sera possible de prendre des photos en mode selfie avec vos charmants compagnons mais aussi de votre environnement et des paysages de la région. Alors pour reprendre le coup de main un petit tour sur Pokémon Snap afin de prendre les plus beaux clichés.Le remplaçant des raids Dynamax sur ces nouvelles versions et le raid Téracristal, comme sur Pokémon Epee & Bouclier vous aurez l’opportunité de vous allier avec vos amis afin de participer à des raids. Vous affronterez cette-fois-ci des Pokémon Téracristal qui peuvent bénéficier de types différents. Donc stratégiquement cela devient intéressant de participer à bon nombres de raids et pourquoi pas en profiter pour rencontrer de nouveaux dresseurs.Les joueurs et joueuses pourront pique-niquer presque n’importe où à travers les vastes espaces sauvages de la région. Il leur sera possible de choisir les motifs des nappes, des verres, des bouteilles et des autres objets afin de personnaliser leur mise en place. Les Sandwichs ne restaurent pas uniquement les Points de Vie des Pokémon, ils octroient également divers effets utiles pour l’aventure !Il est possible de préparer toutes sortes de Sandwichs durant les pique-niques. Les joueurs et joueuses devront tout d’abord décider de la garniture et des condiments à utiliser, ainsi que de la pique qui permettra de maintenir le résultat final en un seul morceau. Il faudra ensuite arranger méticuleusement ces ingrédients sur les tranches de pain en prenant soin de bien les faire tenir en équilibre, afin d'éviter que le Sandwich ne s'écroule !Les fans pourront également profiter des pique-niques avec leurs proches grâce au Club Union, en se rapprochant simplement du pique-nique d’une autre personne pour y participer ensemble, ainsi qu'avec leurs Pokémon !Dans ces opus, les Pokémon peuvent se salir lors de déplacements ou de combats. Les pique-niques permettront de les toiletter, afin non seulement de les nettoyer, mais aussi de restaurer leurs Points de Vie et ainsi renforcer les liens d’amitié qu’ils entretiennent avec leur Dresseur ou Dresseuse.Prêt à vous lancer dans cette grande aventure ? Patience nous n’avons plus longtemps à attendre la sortie des jeux Pokémon Ecarlate & Violet est le 18 novembre