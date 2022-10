[Spoiler] Mario et Peach vus de face avant le Nintendo Direct de 22h05

Spoiler : Mario et Peach vus de face

Chris Pratt promet un film "trés spécial"

This one is VERY special. Cannot wait!!! Get ready to be blown away! Thursday October 6th. Official teaser trailer. Live on Nintendo Direct. @supermariomovie pic.twitter.com/ibar1qfb6d — Chris Pratt (@prattprattpratt) October 4, 2022

Au printemps prochain, Illumination et Nintendo nous proposeront de découvrir au cinéma les premières aventures de Super Mario depuis l'inoubliable (pas forcément au bon sens du terme !) première tentative de film au début des années 1990. Il aura fallu 30 ans à Nintendo pour tenter de remettre ça, et une question que de nombreux joueurs se pose concerne le rendu visuel des personnages du film.Des éléments visuels en provenance de publicités ou de produits dérivés autour du film nous apportent déjà quelques éléments de réponse, alors que Nintendo et Illumination avaient pris grand soin de montrer Mario de dos dans l'artwork accompagnant l' annonce du Nintendo Direct de ce soir.On vous laisse une dernière chance de ne pas vous faire spoiler, en vous proposant à nouveau le visuel officiel, seule image inspirée du film que le monde ait le droit de connaître pour quelques heures encore.Maintenant que vous êtes là de manière parfaitement consciente et volontaire, on vous propose de découvrir le look de Mario et de Peach dans le film Super Mario Bros ci-après :Le visuel de Mario provient d'un élément de Mac Donald's en Australie, il semblerait donc que McDo et Nintendo aient une petite idée de collaboration à l'approche de la sortie du film Down Under.Quant au visuel de Peach, il provient lui aussi de ce visuel de calendrier avec Mac Donald's en Australie, qui nous permet de retrouver Peach en bas à gauche du visuel, juste à côté de Mario.On pourra arguer que les personnages de Nintendo ont été nettement humanisés à l'occasion de leur passage sous forme animée entre les mains des animateurs d'Illumination. Le chemin a été long et semé d'embûches pour Nintendo depuis le dessin animé Super Mario Bros des années 1980, puis le choix d'un acteur en 1993 pour le film SMB... et cette nouvelle tentative qu'on jugera sur pièce dès 22h05 lors du Nintendo Direct consacré au film, avec la première bande-annonce officielle.A lire aussi : une première bande-annonce promise pour la New York Comic Con L'acteur américain Chris Pratt s'est exprimé sur Twitter à l'occasion de l'annonce du Nintendo Direct de ce jeudi 6 octobre 2022. Dans ce tweet, à retrouver ci-après, vous comprendrez que pour Chris, ce film "est TRES spécial. Trop impatient. Soyez prêts à être ébahis".C'est bien tout le mal qu'on se souhaite ce jeudi à 22h05 - on cherche encore pourquoi 22h05 d'ailleurs, et non 22h directement ! Peut-être aurons-nous une réponse à ce mystère à 22h05 !Le film Super Mario Bros par Illumination sortira au cinéma le 7 avril 2023 aux Etats-Unis, la date européenne devrait être connue dans la soirée. Venez discuter de ce Nintendo Direct sur Discord , on vous y attend avec plaisir !Sources : NintendoSoup